Mazota 11 bin lira ödeyen TIR şoförü isyan etti

Karabük'te CHP Ekonomi Masasına dert yanan TIR şoförü, "3 bin liraya dolan mazot şu an 11 bin 200 lira. Bir yıl önce bin 500 liraya aldığımız teker 7 bin 500 lira. Fiyatlar hiç yerinde durmuyor. 'Enflasyon yok' diyorlar ama halkı kandırıyorlar" diye konuştu.

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CHP Ekonomi Masası, Bartın ve Karabük’ü ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla görüştü. Heyette yer alan CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, İzmir Milletvekili Bedri Serter ve Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Karabük'te TIR şoförlerinin sorunlarını dinledi.

Bir TIR şoförü, “3 bin liraya dolan mazot şu an 11 bin 200 lira. Fiyatlar hiç yerinde durmuyor. Bizim halimiz ortada. Ayağımıza giyecek ayakkabı kalmadı. 2 tane çocuğum var nasıl geçindereceğiz diye düşünüyorum” diye dert yandı.

“ENFLASYON YOK DİYEREK HALKI KANDIRIYORLAR”

“Biz çarkı döndürmeye çalışıyoruz ama çark dönmüyor” diyen şoför, “İşlerimiz zam oranında artmıyor. Şu an bir tane teker 7 bin 500 lira. Bir yıl önce 1500 liraydı. ‘Enflasyon yok’ diyorlar ama halkı kandırıyorlar” ifadelerini kullandı.

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