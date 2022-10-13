Meclis kürsüsünde ‘Evdeki yabancı’ uyarısı!

Bazı yabancı uyruklu şahısların, vatandaşların oturduğu adreslere kaydedildiği yönündeki iddialar TBMM gündemine geldi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bazı yabancı uyruklu şahısların, vatandaşların oturduğu adreslere kaydedildiği yönündeki iddialar TBMM Genel Kurulu'nun da gündemine geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, konuyu TBMM Genel Kurulu'na taşıdı.

“CHP’NİN ELİNDEKİ SEÇMEN LİSTELERİNDEN KONTROL ETTİK VE GÖRDÜK Kİ…”

Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada Adıgüzel, “Yerleşim yerinde oturanlar belgesi almak için vatandaşlarımız işlem yaptığında, hiç tanımadığı kişilerin yıllardır oturdukları hanelerde kayıtlı olduklarını görmektedir” dedi ve yaşadığı örneği şöyle anlattı:

*Bize Muratpaşa'dan bir aile başvurdu, dedi ki “Bizim evimizde bir yabancı oturuyor.

Biz bunu CHP'nin elindeki seçmen listelerinden kontrol ettiğimizde gördük ki, aslında Melikgazi Kayseri'de oturuyor.

*Araştırma önergesini vermeden önce aradım, tekrar bakın dedim baktılar bu kişi o adreste de yok. Nasıl oluyor bunu sizlerin takdirine sunuyorum…

“EVİNİZE HACİZ GELEBİLİR, YARDIM VE YATAKLIKTAN TUTUKLANABİLİRSİNİZ”

“İçişleri Bakanlığı sorunu çok hafife alıyor, geçiştirmeye çalışıyor” diyen Adıgüzel, “Birçok problemler olabilir. Adresinize kayıtlı kişinin borcundan dolayı evinize haciz gelebilir. Evinize kaydedilen kişi terörist, uyuşturucu kaçakçısı olabilir yardım ve yataklıktan tutuklanabilirsiniz. Bu travmaların hepsinin sorumlusu görevini yapmayan İçişleri Bakanı'dır” ifadelerini kullandı.

Adıgüzel, iktidara, “Burada sistemsel bir açık mı var yoksa kasıt mı var? Bunu şeffaf bir şekilde açıklamak zorundasınız” diye seslendi.

AKP VE MHP ARAŞTIRMAYI REDDETTİ

Öte yandan CHP, bazı yabancı uyruklu şahısların, vatandaşların oturduğu adreslere kaydedildiği yönündeki iddiaların araştırılması için araştırma önergesi verdi.

Önerge, TBMM Genel Kurulu'nda AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.

İlginizi Çekebilir CHP'li vekil kürsüde çekiçle telefonunu kırdı