Meclis’in ret cephesi

TBMM’de muhalefetin verdiği tüm araştırma önergeleri reddedildi. Kanun teklifleri de ya hiç görüşülmedi ya da gündeme alınmadı.

Veli TOPRAK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bu yılın ilk 3 ayında muhalefetin, ülkenin temel sorunları için verdiği 83 ayrı araştırma önergesi, Cumhur İttifakı oylarıyla reddedildi. AKP-MHP, sayısal üstünlüğü ile muhalefetten gelen her konuyu reddediyor. CHP-MHP-HDP'nin kabul edilmeyen önergelerinden bazıları şöyle:

■ Vatandaşı yokluğa, sürükleyen siyasi, iktisadi sebepler.

■ Ekonomideki olumsuz tablonu nedenleri.

■ Hububat üretiminin son 5 yılda düşmesi, çiftçinin sorunları.

■ Süt ürünleri ve gıda maddelerinden yapılan hileler.

■ Kur korumalı mevduat sisteminin hazineye maliyeti.

■ Zeytin alanlarının azalmasının sebepleri.

■ İstanbul Sözleşmesinin iptal edilmesi.

■ Akaryakıt üzerinden alınan ÖTV'nin kaldırılması.

■ Yaşlı ve emeklilerin sorunları.

■ Suriyeli nüfusunun kontrol altına alınması.

■ 5'li çete olarak bilinen sermaye gruplarına verilen ihaleler.

■ Döviz kurunda yaşanan artışlar

■ Dar ve sabit gelirli vatandaşların zamlardan ne kadar etkilendiği, ekonomik kayıpları ve yaşanacak mağduriyetler.

■ Kur garantili mevduat sisteminin getireceği borç yükü.

■ Kamuda yapılan sözlü sınavlardaki şaibeler.

■ İlaç ve tıbbi cihaz sektöründeki sorunlar.

■ Kriminal polis ve adli tıp kurumu raporları.

■ Türkiye-Katar ilişkiler.

■ Ekonomik güven ve fiyat istikrarı .

■ Sağlık emekçilerinin yaşadığı sorunlar.

■ Tütün mamulleri bandrol ihalesindeki kamu zararı.

■ Fırıncıların sorunları.

■ Tarikat ve cemaat yurtlarında yaşanan sorunlar.

■ Taşımalı eğitimdeki sorunları.

■ Kamyoncu ve nakliyeci esnafın yaşadığı mağduriyetler.

■ Hrant Dink cinayetinin araştırılması.

■ Kanal İstanbul Projesi.

■ Limon üreticilerinin sorunları ve alınacak tedbirler.

■ Elektriğe yapılan fahiş zamlar.

■ Ziraat Bankası'ndan Demirören Grubu'nun kullandığı kredi.

■ Akaryakıt zamlarının Türk ekonomisine etkileri.

■ İş cinayetlerinde yaşanan artışlar, ölümlerin nedenleri.

■ Mesleki ve teknik eğitimin sorunları.

■ Doğal gaz ve enerji krizi.

■ Zırhlı araçların yol açtığı ölümler.

■ Türk Telekom'un özelleştirmesi.

■ AİHM kararlarının uygulanmamasının yarattığı sorunlar.

■ MOBESE kayıtlarının hukuk dışı şekilde servis edilmesi.

■ Verilen temel mal ve hizmetlere yapılan zamların geri alınması.

■ Isparta'da yaşanan elektrik kesintisinin nedenleri.

■ Antijen testlerinin uygulanması.

■ Suç ekonomisi.

■ Ekonomik kriz ve hayat pahalılığının etkileri.

■ Motorkuryelerin sorunları.

■ Tütün üreticilerinin sorunları.

■ Esnaf ve sanatkarların sorunları.

■ Hekimlerin istifası ve yurtdışına göçü.

■ PTT'nin altın alım satım işi.

■ Arıcılık sektörünün sorunları.

■ Gülistan Doku'nun akıbeti.

■ Yükseköğretimde yaşanan sorunlar.

■ PTT'nin Varlık Fonuna devredildikten sonraki zararları.

■ Demokratik siyasetin önündeki engeller.

■ Tarımsal girdi fiyatlarındaki artışlar.

■ Seyyar esnafın çalışma ve yaşam koşulları.

■ Medikal sektöründe yaşanan tıbbi cihaz temin sorunu.

■ Ukrayna savaşının Türkiye ekonomisine olumsuz etkileri.

■ Zeytin ve zeytinyağı sektörünün sorunları.

■ Enerjide dışa bağımlılığın azaltılması.

■ Türk vatandaşlığına kabul kriterlerinin gözden geçirilmesi.

■ Çocuk bezi, hasta alt bezinden KDV alınmaması.

■ Gıda krizinin nedenleri.

■ Mutsuz kişi sayısındaki artışın nedenleri.

■ Yoksulluk ve açlık sınırında yaşanan artışın önlenmesi.

■ Kamudan ihale alan firmalar.

■ T. Telekom'un özelleştirmesi.

■ Halk sağlığı ve sağlık emekçilerinin sorunları.

■ Kamu Özel İşbirliği projelerinin Türk ekonomisine etkileri.

■ Konut görevlilerinin karşılaştığı sorunlar.