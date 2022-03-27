Meclis’in ret cephesi
TBMM’de muhalefetin verdiği tüm araştırma önergeleri reddedildi. Kanun teklifleri de ya hiç görüşülmedi ya da gündeme alınmadı.
Bu yılın ilk 3 ayında muhalefetin, ülkenin temel sorunları için verdiği 83 ayrı araştırma önergesi, Cumhur İttifakı oylarıyla reddedildi. AKP-MHP, sayısal üstünlüğü ile muhalefetten gelen her konuyu reddediyor. CHP-MHP-HDP'nin kabul edilmeyen önergelerinden bazıları şöyle:
■ Vatandaşı yokluğa, sürükleyen siyasi, iktisadi sebepler.
■ Ekonomideki olumsuz tablonu nedenleri.
■ Hububat üretiminin son 5 yılda düşmesi, çiftçinin sorunları.
■ Süt ürünleri ve gıda maddelerinden yapılan hileler.
■ Kur korumalı mevduat sisteminin hazineye maliyeti.
■ Zeytin alanlarının azalmasının sebepleri.
■ İstanbul Sözleşmesinin iptal edilmesi.
■ Akaryakıt üzerinden alınan ÖTV'nin kaldırılması.
■ Yaşlı ve emeklilerin sorunları.
■ Suriyeli nüfusunun kontrol altına alınması.
■ 5'li çete olarak bilinen sermaye gruplarına verilen ihaleler.
■ Döviz kurunda yaşanan artışlar
■ Dar ve sabit gelirli vatandaşların zamlardan ne kadar etkilendiği, ekonomik kayıpları ve yaşanacak mağduriyetler.
■ Kur garantili mevduat sisteminin getireceği borç yükü.
■ Kamuda yapılan sözlü sınavlardaki şaibeler.
■ İlaç ve tıbbi cihaz sektöründeki sorunlar.
■ Kriminal polis ve adli tıp kurumu raporları.
■ Türkiye-Katar ilişkiler.
■ Ekonomik güven ve fiyat istikrarı .
■ Sağlık emekçilerinin yaşadığı sorunlar.
■ Tütün mamulleri bandrol ihalesindeki kamu zararı.
■ Fırıncıların sorunları.
■ Tarikat ve cemaat yurtlarında yaşanan sorunlar.
■ Taşımalı eğitimdeki sorunları.
■ Kamyoncu ve nakliyeci esnafın yaşadığı mağduriyetler.
■ Hrant Dink cinayetinin araştırılması.
■ Kanal İstanbul Projesi.
■ Limon üreticilerinin sorunları ve alınacak tedbirler.
■ Elektriğe yapılan fahiş zamlar.
■ Ziraat Bankası'ndan Demirören Grubu'nun kullandığı kredi.
■ Akaryakıt zamlarının Türk ekonomisine etkileri.
■ İş cinayetlerinde yaşanan artışlar, ölümlerin nedenleri.
■ Mesleki ve teknik eğitimin sorunları.
■ Doğal gaz ve enerji krizi.
■ Zırhlı araçların yol açtığı ölümler.
■ Türk Telekom'un özelleştirmesi.
■ AİHM kararlarının uygulanmamasının yarattığı sorunlar.
■ MOBESE kayıtlarının hukuk dışı şekilde servis edilmesi.
■ Verilen temel mal ve hizmetlere yapılan zamların geri alınması.
■ Isparta'da yaşanan elektrik kesintisinin nedenleri.
■ Antijen testlerinin uygulanması.
■ Suç ekonomisi.
■ Ekonomik kriz ve hayat pahalılığının etkileri.
■ Motorkuryelerin sorunları.
■ Tütün üreticilerinin sorunları.
■ Esnaf ve sanatkarların sorunları.
■ Hekimlerin istifası ve yurtdışına göçü.
■ PTT'nin altın alım satım işi.
■ Arıcılık sektörünün sorunları.
■ Gülistan Doku'nun akıbeti.
■ Yükseköğretimde yaşanan sorunlar.
■ PTT'nin Varlık Fonuna devredildikten sonraki zararları.
■ Demokratik siyasetin önündeki engeller.
■ Tarımsal girdi fiyatlarındaki artışlar.
■ Seyyar esnafın çalışma ve yaşam koşulları.
■ Medikal sektöründe yaşanan tıbbi cihaz temin sorunu.
■ Ukrayna savaşının Türkiye ekonomisine olumsuz etkileri.
■ Zeytin ve zeytinyağı sektörünün sorunları.
■ Enerjide dışa bağımlılığın azaltılması.
■ Türk vatandaşlığına kabul kriterlerinin gözden geçirilmesi.
■ Çocuk bezi, hasta alt bezinden KDV alınmaması.
■ Gıda krizinin nedenleri.
■ Mutsuz kişi sayısındaki artışın nedenleri.
■ Yoksulluk ve açlık sınırında yaşanan artışın önlenmesi.
■ Kamudan ihale alan firmalar.
■ T. Telekom'un özelleştirmesi.
■ Halk sağlığı ve sağlık emekçilerinin sorunları.
■ Kamu Özel İşbirliği projelerinin Türk ekonomisine etkileri.
■ Konut görevlilerinin karşılaştığı sorunlar.