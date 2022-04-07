Meclis’te dikkat çeken not: Kayıp vekilleri arıyoruz

CHP Aksaray İl Başkanı Ali Abbas Ertürk, iktidar tarafından Aksaray’a yıllardır söz verilip yapılmayan projeleri TBMM’de düzenlenen basın toplantısında tek tek açıkladı. Afyon Milletvekili Burcu Köksal’ın da destek verdiği toplantıda CHP Aksaray İl Örgütü üyelerinin ellerinde “Yıllardır haber alınamıyor. Aksaray'ın kayıp vekillerini arıyoruz” notu yazılı dövizler dikkat çekti

Müslüm EVCİ

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CHP Aksaray İl Başkanı Ali Abbas Ertürk TBMM’de bir grup partiliyle birlikte basın toplantısı düzenledi. Afyon Milletvekili Burcu Köksal'ın da destek verdiği toplantıda CHP Aksaray İl Örgütü üyelerinin ellerinde “Yıllardır haber alınamıyor. Aksaray’ın kayıp vekillerini arıyoruz” notu yazılı dövizler dikkat çekti.

“AKP'Lİ VEKİLLER MECLİSE UĞRAMIYOR”

AKP Aksaray milletvekillerinin kent ile ilgili verilen sözlerin yerine getirilmesi için herhangi bir çaba göstermediğini kaydeden CHP’li Ertürk, Aksaray'dan seçilen iktidar milletvekillerinin meclise hiç uğramadığını ileri sürdü.

YAPILMAYAN PROJELERİ TEK TEK AÇIKLADI

Aksaray'da iktidar tarafından yıllardır söz verilmesine rağmen yapılamayan projeler ve çözülemeyen sorunlardan bahseden Ertürk, 25 yıl önce temeli atılan hava alanının hayvan ağılı olarak kullanıldığını söyledi.

Ertürk, 20 yıldır söz verilen tren yolunun yerinde yeller estiğini, yeraltı sularının çekilmesinden dolayı Tuz Gölü Havzası'nda obruklar oluştuğunu ve yeraltı su sorununu çözecek Kızılırmak suyunun bir türlü Aksaray'a getirilmediğini, musluklardan içilebilir bir su akmadığını, şehrin temiz bir içme suyuna hasret kaldığını ifade etti.

İnsanların sağlığını emanet ettiği hastanenin, sanayinin ve çöp arıtma tesisinin içine yapıldığını belirten CHP'li Ertürk, ölüm yoluna dönen Ortaköy yolunun ise 10 yıldır yapılamadığını dile getirdi

“MAKET UÇAK VE TRENİ TBMM MÜZESİNE HEDİYE ETMEK İSTİYORUM”

Yanında getirdiği maket uçak ve treni TBMM müzesine hediye etmek istediğini ifade eden Ertürk “Bu maketleri yıllarca söz verilip yapılmayan, uçamayan uçak ve gelmeyen trenimizi temsilen siyasette verilip de tutulmayan sözlerin ibret vesikası olsun diye getirdim. Meclis müzesine kaldırılsın ki sözünü tutmaya tüm siyasetçiler için ibret vesikası olsun” ifadelerini kullandı.

HÜKÜMETE TEMSİLİ BORÇ SENEDİ DÜZENLEDİ

AKP'nin Aksaray'a verip tutmadığı sözlere istinaden Gençlik Kolları tarafından düzenlenen temsili borç senedini de ilişkin de konuşan Ali Abbas Ertürk, şunları söyledi:

“Düzenlenen senedin borçlusu başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere AK Partili tüm bakanlar, 20 yıldır Aksaray'da görev yapan tüm milletvekilleri ve belediye başkanlarıdır, alacaklısı ise her seçim kandırılan Aksaray halkıdır. Bu senede ait olan borcun konusu Aksaray'ın kaybolan 20 yılıdır. Önümüzde 1 yıl kadar bir zaman var, Aksaraylıya olan borcunuzu ödeyin, ödemezseniz Aksaray halkı sandık yoluyla alacağını tahsil edecektir.”

“CUMURBAŞKANINA MEKTUP YAZDIK UMURSAMADILAR”

Aksaray'da yıllardır iktidar partisinin yüksek oy almasına rağmen her seçimde verdiği sözleri tutmadığını hatırlatan İl Başkanı Ertürk, “Aksaray AK Parti hükümetine hep yüzde 75 oy verdi, AK Parti hükümeti Aksaray'a sadece boş vaatler verdi. Aksaraylının sorunlarını bağırdık duymadılar feryat ettik dinlemediler, cumhurbaşkanına mektup yazdık, umursamadılar. Bizde Ankara'nın Aksaray'a sağır olduğu kanaati oluştu” diye konuştu.