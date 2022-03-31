Meclis’te FETÖ’cülük gerginliği

TBMM Genel Kurul'unda, muhalefet partilerinin grup önerilerinin dinlendiği sırada gerginlik yaşandı.

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İYİ Parti’nin, polis teşkilatıyla ilgili önerisi tartışmaya neden oldu. AKP Antalya Milletvekili Kemal Çelik, “Maalesef bu önergenin ilk cümlesi ‘Türk polis teşkilatının içinde bulunduğu durum ve zorluklar’ başlığıyla başlıyor. Hemen en başta söyleyeyim, öyle değil. Türk polis teşkilatı vatan hainlerine, terör örgütlerine ve suçlulara baş edemedikleri zorlukları yaşatmaktadır, zorda olanın kim olduğu da açıktır” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, oturduğu yerden “Bununla bir alakası yok onun” dedi. CHP ve İYİ Partili isimler AKP’li Kemal Çelik’e tepki gösterdi. Söz alan muhalefet milletvekilleri, öneride sorgulanan şeyin polislerin başarısı olmadığı, polislerin hakları ve yaşadıkları sorunların olduğunu söyledi.

TARTIŞMAYI BÜYÜTEN SÖZLER

Tekrar söz alan Kemal Çelik, 15 Temmuz sonrası yapılan çalışmalarla polisin daha güçlü, daha aktif ve daha fonksiyonel hale geldiğini belirtip “FETÖ terör örgütünün yuvaladığı polis kolejleri ile polis akademisinin kapatılmasını eleştirmek olsa olsa geçmişe özlem duymaktır maalesef” ifadesini kullandı.

Çelik’in sözleri, tartışmanın büyümesine neden oldu. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, “Siz teslim ettiniz FETÖ’ye” diye seslendi. Ardından da CHP’li Engin Özkoç ile AKP’li Kemal Çelik arasında şu tartışma yaşandı:

Engin Özkoç: Sayın Kemal Çelik, bana cevap vermeyin. Sen polis teşkilatının yüz karasısın.

Kemal Çelik: Konuşma, terbiyesiz adam! FETÖ’cüsün sen. FETÖ’den talimat alan, CHP’deki en önemli FETÖ’cü sensin.

Engin Özkoç: Şuraya çıktığınızda, eski bir emniyetçi olarak polislerin hakkıyla, hukukuyla ilgili, ‘Ben polisin hakkını, hukukunu koruyorum, sonuna kadar arkasındayım’ demeniz gerekirdi.

Kemal Çelik: Benim ne söyleyeceğim seni ilgilendirmez. CHP’deki tek FETÖ’cüsün.

AKP SIRALARINDAN TEPKİ SESLERİ

AKP Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu’nun söz istemesi üzerine CHP’li Engin Özkoç, “Amigoluğa başladı gene, uzatarak, bağırarak başlayın” dedi. Bunun üzerine AKP sıralarından Özkoç’a tepki sesleri yükseldi.

Tartışmayı sonlandırmak için oturuma ara verildi. Aranın ardından da CHP’nin şeker fiyatlarıyla ilgili önerisi görüşülürken, milletvekilleri arasında tartışmalar devam etti. (DHA)

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