Meclis’te ipler gerildi

Sansür yasasının görüşüldüğü Meclis Genel Kurulu'nda gerginlik yaşandı. Erdoğan'ın 'yolsuzluk ve rüşvet' sözlerini hatırlatan CHP'ye AKP ve MHP'den tepki geldi, Meclis'te ipler gerildi.

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TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmaların ardından, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ PARTİ’DEN HAKSIZ VERGİ ELEŞTİRİSİ

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, insanların geçinmekte zorlandığını, sıkıntıda olduğunu söyledi.

Çalışanlardan haksız vergi alınması sonucu net ücretlerin azalmasının kabul edilemez olduğunu ifade eden Usta, ücretlilerden bu yıl hukuksuz şekilde 25 milyar lira vergi alındığını, 2023’te bu miktarın 38 milyar lira olacağını kaydetti.

ŞEKER FABRİKASI NEDEN 11 YILDIR KAPALI?

Usta, Samsun’un Çarşamba ilçesindeki şeker fabrikasının 11 yıldır neden kapalı olduğunu da sordu.

HDP CARİ AÇIĞA DİKKAT ÇEKTİ

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç ise iktidarın açıkladığı yeni ekonomi modelini eleştirdi.

Merkez Bankasının açıkladığı verilere göre, geçen yılın ağustos ayında 1 milyar 75 milyon dolar fazla veren cari işlemler hesabının bu yılın aynı döneminde 3 milyar 112 milyon dolar açık verdiğini aktaran Oluç, “Türkiye’nin cari açığı 2018 yılından bu yana en yüksek rakama ulaşmış vaziyette, böyle bir gerçekle karşı karşıyayız.” değerlendirmesini yaptı.

CHP, ERDOĞAN’IN SÖZLERİNİ HATIRLATTI İPLER GERİLDİ

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliğinde siyasi partilere dağılım hesabı olduğunu ileri sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir konuşmasındaki “Yolsuzlukların olmadığı, rüşvetin olmadığı, yoksulluğun olmayacağı bir Türkiye’yi biz hallederiz. Şu an itibarıyla onun hazırlığı içindeyiz.” ifadelerini aktaran Altay, sözlerini şöyle sürdürdü;

“HODRİ MEYDAN”

“Sansür yasasını görüşüyoruz. Gördüğüm kadarıyla Cumhur İttifakı çok kararlı. Çözdüm ben meseleyi. Tayyip Bey’in 3 gün önce söylediğini şöyle okuyalım; ‘yolsuzlukların konuşulmadığı, rüşvetin konuşulmadığı, yoksulluğun konuşulmayacağı bir Türkiye’yi biz hallederiz.’ İşte o hazırlık bu yasa. Hodri meydan. TBMM İçtüzüğünün bize verdiği bütün hakları kullanacağız. Kimse kusura bakmasın.”

MHP’DEN TEPKİ GELDİ

Altay’ın konuşmasını eleştiren MHP İstanbul Milletvekili Fethi Yıldız ile Altay arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı.

AKP’DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Meclis’te kullanılan üslubu eleştirerek, şunları kaydetti:

*Kendileri hukuktan, hukuk devletinden, anayasal düzenden bahsederken kendilerine uygun olmayan hiçbir hukuki yapıyı, anayasal düzenlemeyi ve yasayı geçerli ve gerçek görmeyen, istedikleri gibi her konuyu kendilerine göre yontan bir dile karşı söyleyebileceğim tek bir şey var: Jung diyor ki ‘Hiç kimse bir başkasını yargılayacak kadar mükemmel değildir, kendisinde bu hakkı görecek kadar hadsizdir sadece.’

*Dolayısıyla bizim yaptığımız bir yasal düzenlemeden yola çıkarak kullandığı ifadeleri Sayın Altay’a iade ediyorum. En ufak bir tepkiyle karşılaştığınızda karşınızdaki insana ‘Terbiyesizlik yapma’ diye bağıramazsınız.

*Alınan kararlar kendileriyle ilgili olumlu çıktığında alkışlayan, olumsuz çıktığında hakaret eden, aşağılayan bir dille karşı karşıyayız. Bu dil kaybedecek. Kazanamayacaklar. (AA)

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