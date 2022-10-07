Meclis’te karanlık gazeteli protesto: Hitler yaşasa kesinlikle sizi kıskanırdı

Kamuoyunda sansür ve dezenformasyon yasası olarak bilinen “Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun” teklifi TBMM’de görüşülmeye devam ediyor. Yasaya tepki gösteren CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, meclis kürsüsünde karanlık gazete ile protesto eylemi yaparak, “Hitler yaşasa kesinlikle sizi kıskanırdı” dedi.

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CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Meclis kürsüsünden “Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun” ile ilgili karanlık gazete göstererek protestoda bulundu. Antmen, “Saray karanlığını ve yalanlarını manşetlere taşıyan gazeteler istiyorsunuz. Hitler yaşasa kesinlikle sizleri kıskanırdı” dedi.

Kanun teklifinin 8. maddesi görüşülürken kürsüye çıkan CHP Mersin Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Alpay Antmen, elindeki siyah sayfalı gazeteyi AKP sıralarına göstererek, iktidarın kararmış gazeteler istediğini söyledi.

“KARANLIK OLSUN”

Yasanın son derece vahim sonuçlar doğurabileceğine işaret eden Antmen, “Faşizm söyleyememe değil, söyleme mecburiyetidir. Saray faşizmi şu anda tüm gazetecileri kendi yalanlarını söylemeye mecbur etmek istiyor. Gerçeklerin yazılmasını istemiyorlar. Hiçbir gerçeği yazmayan Saray karanlığını manşetlere taşıyan gazeteler istiyorsunuz. Karanlık olsun. Kendi istediklerinizi yazın. Hiçbir şey yazmasın ve yaşamasın istiyorsunuz” diye konuştu.

“SAVCILARI RTÜK BAŞKANI YAPMAK İSTİYORLAR”

Antmen konuşmasında bu teklifle savcıların internet ve sosyal medyayla gazetelerin RTÜK Başkanı haline getirilmeye çalışıldığını belirterek şunları söyledi:

“AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ‘Geziciler Cami yaktı' dedi. Şimdi bu yasa bu haliyle geçerse, ‘Hayır cami yakılmadı yalan. Varsa bu gösterin' derseniz ‘yalan haber paylaşmak ve yaymak suçundan' Erdoğan değil; gerçeği yazan gazeteciler yargılanacak. Mesela ‘128 Milyar dolar nerede' diye soramayacaksınız. Aynı şekilde ‘Kaç Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı sattınız?' diye de sorulamayacak. TÜİK çıkacak enflasyonu düşük gösterecek, gerçek enflasyonu yazan ekonomistler hapse girecek öyle mi? Hani siz sık sık ‘Almanya bizi kıskanıyor' diyorsunuz ya! Aynen öyle. Almanya bizi kıskanıyor. Ama 2022 Almanya'sı değil, 1942 Almanya'sı bizi kıskanıyor. Hitler yaşasa kesinlikle sizi kıskanırdı! Bu kadarını onlar bile akıl edememişti.”

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