Mehmet Muş: 10.8 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 2021 yılında Gümrük Muhafaza ekiplerinin 10.8 ton uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 2021 yılında yapılan uyuşturucu, sigara, akaryakıt yakalamalarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

– Yıl boyunca hız kesmeden devam eden çalışmalar sayesinde bir önceki yıla göre yüzde 76 artışla, 7 milyar 749 milyon TL değerinde kaçak eşya yakalamasına imza attık. Bu ele geçirdiğimiz kaçak eşyaların önemli bir bölümünü uyuşturucu maddeler oluşturmaktadır.

– 2021 yılında Gümrük muhafaza ekiplerimizce, saymış olduğum bu uyuşturucu türlerinde toplamda 10.8 ton uyuşturucu madde, 3.7 milyon paket sigara, 26.1 milyon adet makaron, 52,7 bin litre alkollü içki ile bin 778 ton akaryakıt ele geçirdik.

– Akaryakıt özel ekibince ülke genelinde yapılan incelemeler ve riskli olduğu değerlendirilen toplam 930 firmaya yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde 14 milyar lira değerinde sahte fatura düzenlendiği ve yaklaşık 5 milyar 500 milyon lira kamu zararına sebep olunduğu tespit edilmiştir.