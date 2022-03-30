Memleket Partili Usluer: Erdoğan’ın sağlık reçetesi 687 TL

Memleket Partisi Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü Prof. Dr. Gaye Usluer, Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı, manda yoğurtlu, Medine hurmalı, kestane ballı, yulaf ezmeli sağlık reçetesini de eleştirdi.

Kemal ATLAN

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Memleket Partisi Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü Gaye Usluer, asgari ücretin yılın üçüncü ayında erimeye başladığını belirterek, açlık sınırının asgari ücretin 675 TL üzerine çıktığını söyledi.

AÇLIK SINIRI 4 BİN 927 TL'YE YÜKSELDİ

Ekonomi gündemine dair açıklamalarda bulunan Usluer, asgari ücretin yılın üçüncü ayında yerlerde gezmeye başladığını ifade ederek, “Türk-İş’in hesaplamasına göre 4 kişilik ailenin açlık sınırı 4 bin 927 TL’ye, yoksulluk sınırı 16 bin 52 TL’ye çıktı. Yıllık enflasyon ise yüzde 76,39’a yükseldi. Asgari ücret yılın üçüncü ayında yerlerde gezmeye başladı. Şimdiden açlık sınırı asgari ücretin 675 TL üzerine çıktı. Bakınız; bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti' aylık 6 bin 473 TL'ye yükseldi. Bu ay asgari ücretle çalışan bir bekârın açlık sınırı ise 2 bin 220 TL olarak kaydedildi” dedi.

“SAÇMALIKLARA GÜLELİM Mİ AĞLAYALIM MI?”

Açıklamasında AKP iktidarını da eleştiren Usluer, “AKP'nin artık anlatacak hikayesi, söyleyecek sözü kalmadı. En tepeden en aşağı heyecan yok, söylenecek söz yok. AKP Genel Merkezi'nden ‘Daha yeni başlıyoruz’ gibi, Maliye Bakanı'ndan ‘Korkmayın TL en düşük değerinde, daha fenası olmaz’ gibi seçme saçmalara gülelim mi? ağlayalım mı? bilemiyoruz” ifadelerini kullandı.

“TAŞIMACILIĞA BAĞLI HER ÜRÜN ZAMLARDAN NASİBİNİ ALACAK”

Akaryakıt fiyatlarına yapılan arkası arkaya zamları da eleştiren Usluer şöyle konuştu:

“Akaryakıt fiyatlarında artış devam ediyor. Ankara'da hissedilir bir trafik yoğunluğunda azalma var. İnsanlar evlerinden dışarı çıkamıyorlar. Bakın Şubat ayında benzinde fiyat artışı yüzde 11.17, motorinde ise yüzde 12.03 oldu. Mart ayında bu artışlar benzinde yüzde 25.96, motorinde yüzde 37.07'e ulaştı. TÜFE yüzde 54.4, ÜFE yüzde 105. Önümüzde ki aydan itibaren taşımacılığa bağlı her ürün bu zamlardan nasibini alacak. Ulaşım fiyatları o denli arttı ki öğrenciler bulundukları şehirden evlerine gidemiyorlar. Çare seçim şüphesiz. Ama seçime 14 ay var. Bu süreçte bu iktidardan ekonomide kapsamlı çözüm ya da reformlar beklemeyelim.”

“ERDOĞAN'IN SAĞLIK REÇETESİ 687 TL”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, manda yoğurtlu, kestane ballı tarif vermesi ve şifa için herkese tavsiye etmesini de eleştiren Usluer, “Vatandaş günü atlatmayı, geceyi ısınmayı kara kara düşünürken, Ramazanı, boş tabaklı iftarları düşünürken, cumhurbaşkanı uykudan önce sağlık reçetesini önerdi; manda yoğurdu, Medine hurması, kestane balı, yulaf ezmesi. Sıkı durun! Bu reçetenin maliyeti tamı tamına 687 TL. Yerseniz, buyurun buradan diyelim…” şeklinde konuştu.

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