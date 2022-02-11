Memleket Partisi’nde olağanüstü toplantı! İki isim görüşüldü

Memleket Partisi, Genel Disiplin Kurulu Üyeleri Mustafa Kemal Çiçek ve Tolgahan Erdoğan'ın 'kesin ihraç talebiyle ve tedbirli olarak' Disiplin Kurulu'na sevk edilmek üzere Parti Meclisi'nde görüşülmesine oy birliğiyle karar verildiğini duyurdu.

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Memleket Partisi, Merkez Yönetim Kurulu’nun bugün olağanüstü toplandığını duyurdu.

Toplantıyla ilgili yapılan açıklamada “Genel Disiplin Kurulu Üyelerimiz Sn. Mustafa Kemal Çiçek ve Sn. Tolgahan Erdoğan’ın, ‘kesin ihraç talebiyle ve tedbirli olarak’ Genel Disiplin Kurulu’na sevk edilmek üzere Parti Meclisi’nde görüşülmesine oy birliğiyle karar verilmiştir” denildi.