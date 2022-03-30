Memleket Partisi’nden seçimlerde ‘parmak boyası’ çağrısı

Seçim Kanunu’na yönelik eleştirilerde bulunan Memleket Partisi Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü Prof. Dr. Gaye Usluer, yüzde 7 barajını 'dostlar alışverişte görsün' diyerek değerlendirdi. Cumhurbaşkanını seçim yasaklarından muaf tutulmasını da eleştiren Usluer, "Biz Memleket Partisi olarak seçim güvenliği için, parmak boyası yeniden hayata geçirilmeli" dedi.

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Memleket Partisi Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü Prof. Dr. Gaye Usluer, seçimlerde parmak boyasının tekrardan hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

“YÜZDE 7 BARAJI MHP DAHİL KİMSEYE YARAMAZ”

Seçim Kanunu’na yönelik açıklamalarda bulunan ve AKP ile MHP'nin ancak 2 yılda hazırladıkları yasanın geçen hafta Anayasa Komisyonu'na geldiğini ifade eden Usluer,

“2 yılda hazırlanan 15 maddelik teklif (son 2 madde yürürlük maddeleri) jet hızıyla, 17 saatlik bir maraton sonunda komisyonu geçti. Seçim güvenliği, seçim barajı. Anayasaya aykırılık tartışmaları genel kurulda da devam edecek.

Bu hafta genel kurula gelecek olan yasanın hafta sonundan önce bir ya da iki günde geçeceği kesin desek yanılmayız. Bu yasa tasarısında; seçim barajını yüzde 7'ye indirmişler. Gelişmiş demokratik ülkelerde seçim barajı yüzde 3 ile 5 arasında.

Yani yüzde 7'lik barajdan buradan bir demokratikleşme öyküsü çıkmaz, çıkamaz. Peki yüzde 7'ye indirilen baraj kime yarar? Vallahi MHP dahil hiç kimseye yaramaz. O zaman niye? Bence dostlar alışverişte görsün indirimi diyelim” şeklinde konuştu.

“SEÇİM HİLELERİNE MÜKERRER OY KULLANMAYA AÇIK”

Seçimlerde parmak boyasının tekrar hayata geçirilmesini vurgulayan Usluer şöyle konuştu:

“Cumhurbaşkanını seçim yasaklarından muaf tutmuşlar. Bilerek, isteyerek. Bizim vergilerimizle AKP'nin seçim propagandası yapılacak. Seçim hilelerine açık, mükerrer oy kullanımına açık. Hukukun genel ilkelerine, demokratik hukuk devletinin gereklerine aykırı.

Muhalefetin ittifaklara odaklanmış siyaset tarzını bozacak bir siyaset mühendisliği de cabası. Biz Memleket Partisi olarak seçim güvenliği için, parmak boyası yeniden hayata geçirilmeli diyerek, bu konuyu kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz.”