Menderes’te başkanvekili seçildi

Mustafa Kayalar’ın görevden uzaklaştırılmasının ardından Menderes Belediye Meclisi yeni başkanvekilini belirlemek için toplandı. Tartışmaların ve ilginç anların yaşandığı seçim gününde, fire vermeyen CHP’nin adayı oy çokluğuyla başkanvekili seçildi.

Gökmen ULU

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İzmir Menderes'in CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından gözler başkanvekilinin seçileceği meclis toplantısına çevrildi.

Belediye meclisi toplantısından önce CHP grubu saat 11:00'de biraraya geldi. Aday belirleme toplantısına CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir Milletvekilleri Ednan Arslan, Murat Bakan, Kani Beko, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediye meclisi üyeleri, il yöneticileri ve Mustafa kayalar katıldı. Toplantıda CHP adayının Erkan Özkan olması kararlaştırıldı.

KAYALAR SALONDAN ÇIKARILDI

CHP'nin 15, AKP'nin 8, MHP'nin 1 üyesinin bulunduğu Menderes Belediye Meclisi saat 14:00'te Gürsel Rüzgar idaresinde toplandı. Salonda, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le AKP İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de yer aldı. AKP'nin itirazı üzerine, görevden uzaklaştırılan Mustafa Kayalar salondan çıkarıldı.

CUMHUR İTTİFAKI ADAY ÇIKARMADI, CHP'Lİ AKIN'A OY VERDİ

Cumhur İttifakı ilk turda aday çıkarmadı. Fakat, CHP'nin adayı Erkan Özkan 13 oy alırken, bir başka CHP'li üye Mustafa Akın'a 8 oy çıktı. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Mustafa Akın'ın aday olmadığını açıklayarak itiraz etti.

MUSTAFA AKIN CHP'DEN İSTİFA ETTİ

AKP ve MHP ikinci turda yine aday çıkarmadı. Ancak bu turda da Cumhur İttifakı’nın desteklediği iddia edilen Mustafa Akın'a 9 oy yazıldığı görüldü. Mustafa Akın aday olmadığını beyan etti. Bu arada Akın'ın, e-devlet üzerinden partisi CHP'den istifa ettiği ortaya çıktı.

ERKAN ÖZKAN FİRESİZ BAŞKANVEKİLİ SEÇİLDİ

Üçüncü tura geçildi. Cumhur İttifakı bu turda da aday çıkarmadı. CHP'nin adayı Erkan Özkan 15 oy alarak oy çokluğuyla belediye başkanvekili seçildi.

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