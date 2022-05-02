Meral Akşener bayram sofrasında hayalini açıkladı

İYİ Parti lideri Akşener, “Bir hayalim vardı, Türkiye’deki bu kutuplaşmayı, insanların birbirinin karşısına dikilip manevi değerlerimiz üzerinden kavga etmesini bitirecek bir hayalim vardı” diye konuştu.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Altınpark’ta düzenlenen “Bayram Sofrası” etkinliğine katıldı.

Burada bir konuşma gerçekleştiren Akşener, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Akşener şu ifadeleri kullandı:

*Ülkemizin her yerinden kardeşlerimizin bir arada olduğu bu bayram sofrasında hayalimi gerçekleştirmenin nasıl bir duygu yarattığını kalbimde sizlere anlatmam mümkün değil.

*Bu sofrada, bizleri bir birimizi buluşturmaya vesile başta Ankara teşkilatımız olmak üzere, genel merkezimizdeki arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.

*Türkiye’deki bu kutuplaşmayı, insanların bir birinin karşısına dikilip manevi değerlerimiz üzerinden kavga ettirilmesini bitirecek bir hayalim vardı. O hayalim de bayram sofrasıydı.

*Bu bayram sofrasında her bir kişinin temsil edildiği, yani klasik bizim çocukluğumuzdaki anneanne, babaanne evlerinde kurulan ve genellikle kadınların hazırladığı, her kesimden insanların bulunduğu o sofrada herkesin elinin eşit derecede o yiyeceklere uzandığı bir sofra. Bu hayalim benim Türkiye’ye dair bir hayal.

“İNANIN ÇOK AZ KALDI”

Akşener şöyle devam etti:

*Türkiye’de herkes, Türkiye’yi bir sofra, bir ev düşünün. Türkiye’deki her bir kişinin ne düşünürse düşünsün, hangi siyasi gelenekten olursa olsun, hangi inanca, hangi etnik kimliğe sahip olursa olsun o sofrada güler yüzle, neşeyle ve ağzındaki lezzetiyle var olan yiyecekleri eşit bir biçimde paylaştığı bir Türkiye hayalimi bugün o ilk adımla bu sofrada buluşturan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

*Şuna inanın. Çok az kaldı. Bu sofrayı İYİ Parti olarak biz Türkiye’de kuracağız İnşallah.

*Bu sofraya oturan herkesin, bugün Türkiye’de olduğu gibi, yani 92 puan alıp KPSS’nin mülakatında elenmiş, yanındaki 58 puanlı arkadaşının tayin edildiği bir Türkiye’de o çocukların hayallerini, umutlarını söndüren bir Türkiye’den, elindeki nüfus cüzdanıyla ağaya da, paşaya da gerek kalmayan, ağanın da paşanın da nüfus cüzdanı olduğu her bir gün bu bayram sofrasına oturmuş, neşeyle, hakça o yiyecekleri paylaşan bir Türkiye’ye az kaldı. Bu Türkiye’yi gerçekleştirmek İYİ Parti’nin inşallah eliyle olacak.

“İyi ki bu hareketi başlattık” diyen Akşener, “İyi ki İYİ Parti’yi kurduk. Gözlerinizi kapatın. İYİ Parti kurulmasaydı biz şu an nasıl bir Türkiye’de yaşıyor olacaktık. Neleri hayal edebilecektik, nelerle ilgili hiç umudumuz olmayacaktı. Partimizi kurmasaydık, kurdurmasaydınız, bu yolculuğu yapmasaydık, cesaretinizle dim dik durmasaydınız, bütün engelleri aşa aşa bu güne gelmeseydiniz İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerimiz bugün kimler tarafından nasıl yönetiliyor olacaktı? Dolayısıyla İYİ Parti iradenin adı. İYİ Parti ve mensupları cesaretin adı. İYİ Parti ve mensupları inşallah Türkiye’nin iyiliğinin adı olacak ” ifadelerini kullandı.

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