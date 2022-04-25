Meral Akşener, Mansur Yavaş’ı örnek göstererek iktidar mesajı verdi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile iftarda buluşan İYİ Parti lideri Akşener, "Mansur Yavaş yaptığı icraatle tarımda çalışanların, besicilerin, süt üreticilerinin, talebelerin, çocukların, kadınların, gençlerin, esnafın yanında. Hani bunlar böyle olmayacaktı? Onun için icraat yaptığınız zaman o örnekten yola çıkarak iktidarımızda da aynı şey olacak. Çalmayacağız, çırpmayacağız, yolsuzluk yapmayacağız, israf etmeyeceğiz" diye konuştu.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Adnan Beker’in ev sahipliğindeki Ankara İftar Buluşması’na katıldı.

İKTİDARDA KAYNAĞIN NASIL KULLANILACAĞINI AÇIKLADI

Etkinlikte konuşma yapan Akşener, “İktidar olduğumuzda ‘Siz geldiğinizde kaynağı nereden bulacaksınız' diyorlar. Ben de diyorum ki, ‘Çalmayacağız, çaldırmayacağız. İsraf ettirmeyeceğiz. Yolsuzluk yapmayacağız, yaptırmayacağız…’ Türkiye'nin gerçekten büyük bir gücü var. Türkiye'nin bu gücü, milletin refahına harcanması yerine çarçur ediliyor, yandaşa harcanıyor” ifadelerini kullandı.

MANSUR YAVAŞ’A TEŞEKKÜR ETTİ

Mansur Yavaş’a övgü dolu sözlerde bulunan ve kendisine teşekkür eden Akşener, “İyi ki Ankara'yı Mansur başkan kazanmış ki, sosyal devletin ne olduğunu, fakirin yanında olmanın ne olduğunu, gözüne sokmadan ve incitmeden yardımcı olmayı ortaya koyarak, o yardımların nasıl yapılabileceğini, yolsuzluk ve endişe yaratmadan, gerçekten direkt yardımın nasıl yapılabileceğini gösterdi. Ben size arkadaşlarımızın huzurunda teşekkür ediyorum” dedi.

“İYİ PARTİ KURULDU TÜRKİYE’DE BİRÇOK ŞEY DEĞİŞTİ”

Konuşmasının devamında gençlerin hakkının yenilmesi ve mülakatlardaki usulsüzlüklere değinen Akşener, “88 puanla elenen çocuğun yanındaki arkadaşı 60-65 puana atanıyor. O gençlere böyle bir eziyetin edilmesinin önüne geçilmesinin yolu, bu ucube sistemi değiştirmekten geçiyor. Onu da biz başaracağız” ifadelerini kullandı.

“Bir şey oldu her şey değişti. İYİ Parti kuruldu, Türkiye'de birçok şey değişti” diyen Akşener, “Ankara'da sayın Mansur Yavaş yaptığı icraatle tarımda çalışanların, besicilerin, süt üreticilerinin, talebelerin, çocukların, kadınların, gençlerin, esnafın yanında. Hani bunlar böyle olmayacaktı? Onun için icraat yaptığınız zaman o örnekten yola çıkarak iktidarımızda da aynı şey olacak. Çalmayacağız, çırpmayacağız, yolsuzluk yapmayacağız, israf etmeyeceğiz. Bu ülkeyi Atatürk'ümüzün ortaya koyduğu muasır medeniyetler seviyesinde Allah'ın izniyle, sizin iradenizle, milletimizin teveccühü ile çıkaracağız. İyi ki İYİ Parti'yi birlikte kurmuşuz” şeklinde konuştu.

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