Meral Akşener’den ‘bayram ikramiyesi’ açıklaması

İYİ Parti lideri Akşener, "Bayram ikramiyesinin ilk verildiği yılın TÜFE gıda harcamaları cinsinden güncellenmesini yaptık. 2018 yılı mart ayında TÜFE gıda endeksi 385.4 idi. 2022 yılı aynı ayında 1101 olmuş. Artış oranı yüzde 186. Yani TÜFE’ye göre bakarsak böyle güncellendiğinde emeklilerimize 2860 lira emekli ikramiyesi verilmesi gerekiyor" diye konuştu.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuştu.

Akşener'in konuşmasından satır başları:

*Artık ülkemizde her geçen gün bir öncekini aratır oldu. Bay Kriz en son Şubat ayında ‘Her ayın bir önceki aydan daha iyi olacağını’ söylemişti. Hayır olmadı.

*Ben bunların sıkıştıkça tarih vermelerine bayılıyorum. Damat bakanda ‘Mart, Şubat’tan hatta Nisan’da Mart’tan daha iyi olacak’ deyip duruyordu. Bir gece ansızın gitti bu defa kayınpederi başladı.

*Taa geçen yılın Ağustos ayında enflasyonda en yükseği görecektik, ondan sonra düşmeye başlayacaktı.

“VERDİĞİ HİÇBİR TARİH TUTMADI”

*Olağanüstü öngörü yeteneğiyle verdiği hiçbir tarih tutmadığı gibi bu da tutmadı. Nitekim, enflasyon loto furyasına son dönemde Nebati Bakan katıldı. Enflasyon hâlâ yükseliyorken kendisi çıktı yaz aylarından itibaren düşecek’ dedi.

*Geldiğimiz noktada ise vade kısa olunca yalanında çabuk ortaya çıktığına ayılmış olsalar gerek Bay Kriz ve arkadaşları artık vadeyi uzatmaya başladılar.

*Bu aydınlanmanın sonucunda da affını isteyeceği gün gittikçe yaklaşan Nebati bakan bu haftanın başında ‘Enflasyon Aralık ayında düşecek’ dedi. Kendisi o zamana kadar paket olacağı için topu yeni gelecek olan bakana atmış oldu. ‘Sabredin’ dedi.

*Nebati Bakan aslında, ‘Derin bir yoksullukla mı mücadele ediyorsun, o zaman sabredeceksin’ diyor. ‘Aldığın asgari ücret açlık sınırının altına mı düştü o zaman sabredeceksin’ diyor.

*İşte size Bay Kriz ve arkadaşlarının milletimizi içine soktukları duruma dahiyane çözüm sabretmek.

*Sabır taşı artık çatlamış milletimize sabretmeyi tavsiye eden bu üstün zekalılar mesele beşli çete ve saray oligarşisi olunca nedense bambaşka bir yaklaşım sergiliyor.

*Yandaşa gelince ‘Al sana bir maaş daha’ diyor. Müteahhite gelince ‘Al sana bir ihale daha’ diyor. Türkiye Bay Kriz ve ucube sistemini daha fazla taşıyamaz. Seçim artık bir tercih değil mecburiyettir.

EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ

*İlk verildiğinde o yılda verildiği dolar cinsinden güncellenmesi yapıldı, 2018 yılı nisan ayında 1 dolar 4 liraydı her ikramiye 250 dolar yapıyordu şimdi 3 bin 700 lira verilmesi gerekiyor bayram ikramiyesinin ya da ilk verildiği yılın TÜFE gıda harcamaları cinsinden güncellenmesini yaptık.

*2018 yılı mart ayında TÜFE gıda endeksi 385.4 idi. 2022 yılı aynı ayında 1101 olmuş. Artış oranı yüzde 186.

*Yani TÜFE'ye göre bakarsak böyle güncellendiğinde 2860 lira emeklilerimize emekli ikramiyesi verilmesi gerekiyor.

İKTİDARA ÇAĞRI: ELEKTRİK ZAMLARINI GERİ ALIN

*Buradan iktidara, bir çağrıda bulunmak istiyorum. Daha doğrusu, daha önce de yaptığım bir çağrıyı yinelemek istiyorum: Elektrik zamlarını geri alın! Elektrik zamlarını geri alın!

*Sakin bir sesle söyleyince duymuyorsunuz yüksek sesle söyleyelim; elektrik zamlarını geri alın. Hem de ivedilikle geri alın.

*Nisan ayındayız. Sıcaklar artmaya başladı. Birçok bölgemizde, tarım ürünleri, ilk defa bu ay, sulanmaya başlayacak.

*Çiftçilerimiz, tarlalarına su verirken, elektrik zamlarıyla yüzleşecekler. Yalnızca bu yıl, tarımsal sulamada kullanılan elektriğe, yüzde 100'ün üzerinde zam geldi.

*Koca bir kış, Türk Milleti'ni soğuğa ve karanlığa mahkûm eden elektrik zamları, bu sefer de sofralarımızın bereketini kaçıracak.

“HADİ ORADAN BE!”

*Her ne kadar bu ucube sistem içerisindeki tek görevi arz etmek ve selefinin yerini aratmamak gibi gözüken, çiçeği burnunda Tarım Bakanı ‘Aç açık kimsemiz yok, herkesin karnı tok' dese de, hadi oradan be! Bornova'ya gir Bornova'ya. Türkiye'nin ekonomik durumu en iyi bildiğimiz Bornova'ya git. Ümraniye'ye Üsküdar'a git de görelim bakalım aç açık var mıymış yok muymuş!

ASGARİ ÜCRET TEPKİSİ

*Asgari ücretli milyonlarca vatandaşımız, evine ekmek götüremiyor. Asgari ücret derken, asgari ücretleri iğneden ipliğe gelen zamlara göre yeniden güncelleyin muhteremler.

*Bu arada 2500'e çıkardığınız en düşük emekli maaşını da asgari ücret oranına çıkarın. İnsanlar aç mı ölsün! Kimse ay sonunu getiremiyor.

*Her ay arttıkça atan, faturalarla boğuşuyor. Vatandaşlarımız, bu ağır koşulların altında ezilirken onları korumakla yükümlü olan, devletimiz ise, devlet eşittir iktidar olduğu için, Bay Kriz ve yandaşlarının elinde, âdeta aciz bırakılmış durumda.

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