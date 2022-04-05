Mersin’de bir mahalle yok oluyor

Mersin Büyükşehir Meclisi'nde bir süre önce merkez Akdeniz ilçesine bağlı Karaduvar Mahallesinin 'Depolama ve Lojistik Alan' olması yönünde alınan karar vatandaşların tepkisine yol açtı.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Karaduvar Mahallesi'nin, tamamen “Depolama ve Lojistik Alan” olması yönünde bir süre önce meclis toplantısında alınan karara vatandaşlar tepki gösterdi. Söz konusu kararla bir mahallenin tamamen yok edilerek ranta çevrileceğini öne süren vatandaşlar, yaşanan süreçte kendilerinin bihaber olmasının kabul edilemez olduğunu savundu.

Geçtiğimiz ay Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclisinde CHP, AKP ve MHP'li meclis üyelerinin onayıyla Karaduvar Mahallesi'nin ‘Depolama ve Lojistik alanı' olma önerisi kabul edildi. Ancak, bu yeni planlama kararından vatandaşın en son haberi oldu.

“EN SON BİZİM HABERİMİZ OLDU”

Çok salıda akaryakıt depolarınmasıyla bilinen mahallenin alınan bu kararla tamamen yok edilmek istendiğini öne süren vatandaşlar, CHP Meclis Üyesi Abdurrahman Yıldız, HDP'li Meclis üyeleri Bedriye Kuş, Ali Tanrıverdi ile mahallede bir araya gelerek tepkilerini dile getirdi.

Vatandaşlar ve meclis üyeleri halka rağmen alınan bu kararla mahallenin ranta peşkeş çekileceğini belirterek, gelişmeyi meclis toplantısı sırasında öğrenmelerinin kabul edilemez olduğunu savundu. Karara tepki gösteren vatandaşlar, “Bu karar alınmadan önce bize sormaları gerekmez mi, buna karşı itirazlarımızı yapıp hukuki mücadele başlatacağız” dediler.

Her üç meclis üyesi vatandaşın bu konudaki tepkisinin son derece yerinde olduğunu vurgulayarak, mahallenin insansızlaştırılıp ranta ve sermayeye peşkeş çekileceği belirtilirken, halk bu karar hakkında Büyükşehir ve Akdeniz belediyesi tarafından bilgilendirilmemelerine tepki gösterirken karara karşı itiraz edeceklerini söylediler.

“SİZİN ADINIZA PLANLAMA YAPILIYOR AMA SİZE HABER VERİLMİYOR”

CHP Büyükşehir Meclis üyesi Abdurrahman Yıldız, söz konusu depolama projesinin Karaduvar Karakolu'ndan Deliçay'a kadar ki büyük alanı kapsadığını belirterek şunları söyledi:

“Akdeniz Belediyesi'nin şifai teklifi ile Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu bir plan bu. 1/5000'lik plan bu yapma yetkisi Büyükşehir'de onaylama yetkisi de Büyükşehir Meclisinde. Mart ayında yapmış olduğumuz Büyükşehir meclis toplantısında, benim ve HDP'li meclis arkadaşlarımızın şerhine rağmen lojistik ve depolama projesi haline getirildi. Zaten önceki yıllarda mahalleye plansız şekilde petrol depolama alanı ve farklı depolama alanları dolduruldu korsanvari şekilde.

Ardından bunlar bir şekilde resmiyet kazandılar. Şu an konut alanlarının da olduğu yerlerin tamamı depolama alanı yapılmak isteniyor. Burada yaklaşık 5 bin insan yaşıyor, depolama alanı yerine konutların bulunduğu alanlara okullar, sağlık ocakları ve alt yapı hizmetleri götürülmeli. Biz burada evlerinden edilmek istenen halkı uyarmaya ve karara itiraz etmeleri için buraya geldik. Bir aylık itiraz etme zamanı var, bunun için koordineli olmak gerekir.

Burası depolama alanı olursa evinize bir çivi bile çakamayabilirsiniz, satamazsınız ve bir müddet sonra burayı terk etmek zorunda kalırsınız. Burada sizin adınıza planlama yapılıyor ve haber verilmiyor sizlere, bizim görevimizde sizi bilgilendirmek ve bu süreçte sizlere destek olmaktır.”

“KİMSENİN RANT İÇİN EVLERİNİZİ YIKMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ”

Büyükşehir Belediye Meclisi'ne gelen bir kararla evlerin bulunduğu ve insanların yaşamaya devam ettiği Karaduvar Mahallesi'nin belediyeler tarafından yıkılıp depolama alanı yapılmak istendiğini belirten meclis üyesi Bedriye Kuş, “Üç yıldır meclis üyeleri olarak alınacak her karar öncesi halkla bir araya gelip halkın görüş ve önerisini aldık.

Halkın zarar göreceği hiçbir karara imza atmadık. Bugünde bunun için buradayız. Bu kararı biz meclise geldiğinde ret ettik ve şerh koyduk. Şunu biliyoruz ki bu evleri yapmak için yıllarca yevmiye ile çalıştınız, emek verdiniz, dişinizden tırnağınızdan arttırdınız. Kimsenin rant için evlerinizi yıkmasına izin vermeyeceğiz sizin isteğiniz doğrultusunda bu süreçte her zaman sizlerin yanınızdayız” diye konuştu.

“AMAÇ, SERMAYEYE RANT AÇMAK”

Mecliste ilgili karara şerh koyduklarını belirten Meclis üyesi Ali Tanrıverdi, “Biz mecliste itirazlarımızı yaptık, ne yazık ki sizlerin görüşü alınmadan bu plan değişikliği yapıldı ve meclisten bulunan CHP, AKP ve MHP'li üyelerin oylarıyla geçti. Bundan sonra iş sizlere düşüyor, bir aylık askı süresi içinde itiraz hakkınız var.

Ardından mahkeme süreci başlar ve hakkınızı berber alırız. Amaçları bu bölgeyi insansızlaştırıp, sermayeye ve ranta açmak istiyorlar. Konum olarak, liman, serbest bölge buranın içinde ve bu alan çok değerli ve büyük şirketlere peşkeş çekilmek isteniyor. Eğer direnirsek bunun önüne geçebiliriz. Size ‘Depolama alanının size zararı yok' diyebilir siyasiler ama bu proje gerçekleşirse 5 yıl içinde burayı terk etmek zorunda kalırsınız” ifadelerini kullandı.

MUHTAR: “KARARA KARŞI MÜCADELEMİZİ YÜRÜTECEĞİZ”

Karaduvar Mahallesi Muhtarı Fikret Altan ise yıllardır yetkililerin halka sormadan planlar yaptığını söyledi. Mahalle içindeki Opet Dolum tesisinin 1997'de gecekondu misali yapıldığını öne sürerek, “Zamanla bu tesis devasa bir hal aldı ve şu an ülkenin en büyük firmalarından biri oldu.

Bütün dolum tesisleri gecekondu gibi yapıldı ve mahallenin büyük bir kısmını kapladı. Burası yüzyıllardır mahalle ve insanlar burada yaşıyor. Bir plan yapılacaksa halka sorsunlar. Biz bize sormadan alınan bu karara karşı mücadelemizi yürüteceğiz ve itiraz dilekçelerimizi ilgili makamlara vereceğiz. Hukuki anlamda itirazlarımızı yapacağız, gerekirse belediye meclisi önünde gidip oturacağız.”

“GEREKİRSE SİZİNLE MECLİSİN ÖNÜNDE TOPLANTI YAPARIZ”

Mahalle sakinlerinin mücadelesinde yanlarında olacaklarını söyleyen CHP Toroslar Meclis Üyesi Hıdır Berk, “Bizde gerekirse sizinle meclisin önünde toplantı yaparız ve hakkınızı ararız. Sizin emeğinizle var ettiğiniz evlerinizin yıkılmaması için elimizden gelen bütün çabayı gösteririz” diyerek tepkisini dile getirdi.

HABER VERİLMEYEN MAHALLELİ KARARA TEPKİLİ

Mahalle sakinleri ise planlama ile ilgili ne Akdeniz Belediyesi'nden ne de Büyükşehir Belediyesi'nden hiçbir yetkilinin gelip kendilerine bilgi vermediklerini, olayın şokunu yaşadıklarını söylediler. Yetkililerin kendilerini yok saydığını söyleyen mahalle sakinleri evlerinden kesinlikle çıkmayacaklarını ve gereken mücadeleyi göstereceklerini belirtti.

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