Mersin’de terör operasyonunda 10 gözaltı

Yaklaşan 1 Mayıs öncesi Mersin’de çalışmalarını yoğunlaştıran polis ekipleri, terör örgütü PKK/KCK mensubu 10 kişiyi gözaltına aldı. Kimliği belirlenen 2 kişi aranırken, bir örgüt mensubunun evinde bomba yapımında kullanılan çok sayıda patlayıcı malzeme ele geçirildi.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin'de 1 Mayıs öncesi polisin yaptığı PKK/KCK operasyonunda 10 örgüt mensubu yakalanırken, kimliği belirlenen 2 kişi aranıyor. Örgüt mensubu Ö.Ş. isimli şahsın evinde yapılan aramada bomba yapımında kullanılan çok güçlü plastik patlayıcı malzemeler ele geçirildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre yaklaşan 1 Mayıs Terörle Mücadele Şube ekipleri, PKK/KCK örgüt mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak çalışma başlattı.

Bir süre devam eden teknik takip çalışmaları sonrası Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Düzenlenen operasyonda örgüt mensubu olduğu belirlenen A.A., Z.K. O.G., S.B., Ö.S. Ö.Ş., Ş.E., S.D., H.A., A.A. yakalandı. Kimliği belirlenen örgüt mensupları C.A. ve F.K ise aranıyor.

BOMBA MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ

Düzenlenen operasyonda Ö.Ş isimli örgüt mensubunun evinde yapılan detaylı aramada bomba yapımında kullanılan çok güçlü plastik patlayıcı ile çok güçlü granür patlayıcı malzemeler ve çok sayıda örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Yapılan araştırmada yakalanan zanlıların örgütün gençlik yapılanması DGH ve PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri saptandı. Ayrıca PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün yapılarını, mensuplarını, eylem ve faaliyetlerini övücü/yüceltici/destekleyici mahiyette sosyal medya üzerinden paylaşımlar yaparak örgüt yapılarını diri tutmaya çalıştıkları da belirlendi.

Yakalanan zanlıların PKK terör örgütünü güçlü göstererek algı yaratmaya çalıştıkları ve TKP/Kıvılcım terör örgütü içerisinde de faaliyet yürüttükleri ifade edildi.

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