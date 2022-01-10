Meslektaşı tarafından katledilmişti! Doktorun “Ölmek istemiyorum” çığlığını duyan olmamış

Mersin’de meslektaşı Hasan Çayır tarafından görevi başında öldürülen Dr. Ahmet Dikmen’in HTS kayıtları ortaya çıktı. Dikmen’in öldürülmeden günler öncesinde Mezitli İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ayşe Yavaşoğlu başta olmak üzere çok sayıda yetkili ve ilgiliyi aradığı ortaya çıktı.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin'de 20 Ekim'de aynı merkezde görev yaptığı meslektaşı Dr.Hasan Çayır tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen Dr.Ahmet Dikmen'in, HTS kayıtları ortaya çıktı. Dikmen'in, öldürülmeden günler öncesinden önlem almaları konusunda Mezitli İlçe Sağlık Müdürü Ayşe Yavaşoğlu bayta olmak üzere çok sayıda yetkili ve ilgiliyi aradığı belirlendi.

HER TUTANAK SONRASI MÜDÜRÜ ARAMIŞ

Mersin'de meydana gelen olaydan sonra savcılık ve idari soruşturma devam ederken, Dr. Ahmet Dikmen'in cep telefon görüşmelerin HTS kayıtları cinayetin adeta göz göre göre geldiğini ortaya koydu.

İncelenen kayıtlara göre Dr. Ahmet Dikmen'in, Mezitli Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi’nde birlikte görev yaptığı Dr. Hasan Çayır'ın disiplinsiz davranışları nedeniyle hakkında sürekli tutanak tutup gereğinin yapılması için İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne gönderdi.

Dr. Dikmen'in, HTS kayıtlarına göre tuttuğu her tutanaktan sonra da tutanağın kendi biriminde resmiyete konmasını sağladığı gibi, aynı anda ilçe sağlık müdürünü aradığı da belirlendi.

SON 3 AYLIK TELEFON KAYITLARI İNCELENDİ

Devam eden soruşturma kapsamında aile avukatı Erşan Sarı'ın savcılığa yaptığı başvuru üzerine Dr. Ahmet Dikmen'in öldüğü ana kadar olan son 3 aylık telefon kayıtları mercek altına alındı.

Bu kayıtlarda, Dr. Dikmen’in öldürülmeden önce Mezitli İlçe Müdürü Dr. Ayşe Yavaşoğlu ile ayrı ayrı 65 kez görüşmesi ortaya çıktı. Bu görüşmelerin bazılarının 1197, 533, 512, 490, 317 saniye sürdüğü saptandı.

Dr. Dikmen'in katil zanlısı Dr. Hasan Çayır hakkında vakti ile hangi tutanağı tutarken saatinde ilçe müdürünü aradığı, hatta ısrar edip bir gün içinde 3-5-10 kez aradığı, aynı gün içinde ilçe müdürü ile de onlarca kez karşılıklı mesajlaştığı belirlendi.

Dr. Dikmen'in 02.9.2021'de de farklı saatlerde ilçe müdürüne 6 ayrı mesaj attığı ve aldığı, 01.10.2021 günü farklı saatlerde ise 18 mesaj attığı ve aldığı saptandı.

SAVCIYI DA ARAMIŞ

Dr. Ahmet Dikmen'in incelenen HTS kayıtlara göre sadece ilçe sağlık müdürünü değil, olayın yaşandığı sağlık merkezinde görevli G.A.'yı, 1, H.G.'yi 17, K.G.‘yi 4 ve S.Ö.'yü de 1 kez tutanak tutma anlarında ayrı ayrı aradığı belirtildi.

Dr. Dikmen ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü'nde o dönem Personel Daire Başkanı olan Hüseyin Geldi'yi 4, Mersin'de görev yapan bir savcıyı ise 3 kez aradığı da kayıtlarda yer aldı.

Dr. Ahmet Dikmen'in, kendisini öldüren Dr. Hasan Çayır hakkında tüm tutanak tutma sırasında, şu anda ailenin avukatı olan kendisinin de yakın arkadaşı ve dostu olan Av. Erşan Sarı'yı da defalarca aradığı belirlendi.

“BU KAYITLAR DOKTORUN ‘ÖLMEK İSTEMİYORUM' ÇIĞLIĞIDIR”

Ailenin Avukatı Erşan Sarı HTS kayıtları raporunu incelediğini belirterek, “Bu kayıtlar da gösteriyor ki; Dr. Ahmet Dikmen olaydan aylar önce katil zanlısı Hüseyin Çayır hakkında her tuttuğu tutanakla ilgili yetkili amirlerine durumu telefonla veya mesaj yazarak aktarmış.

Yani, ‘Ben ölmek istemiyorum, lütfen önlem alın” çığlığı atmış. Ama ne duyan olmuş, ne önlem alan olmuş. Dr. Ahmet Dikmen'in, bu çağlığını ilgili ve yetkililer oturdukları koltuklarında duyup görevlerini yapmış olsaydılar, büyük ihtimal menfur olay gerçekleşmemiş olacaktı” dedi.

“UZMAN KİŞİLERCE İDARİ SORUŞTURMA YAPILMALI”

Ortada kasten bir öldürme olayı bulunduğuna dikkat çeken Av.Erşan Sarı, dosya ile ilgili gelinen aşamayı şöyle özetledi:

“Hunharca, vahşice, planlanarak kasten bir cinayet işlendi. Cinayeti işleyen hakkında adli tahkikat titizlikle devam ediyor. Ama işin bir de Devlet Memurları Kanunu(DMK) açısından bu olayın gelişiminde sorumlu olanlarla ilgili idari tahkikatı söz konusu.

Yani olayın gelişiminde ve içinde kastı-ihmali-görevi kötüye kullananların ortaya çıkarılması açısından savcılığa verilecek olan soruşturma izni için yapılacak ön inceleme. Bu ayrı bir soruşturma ve 2021/ 65226 sayılı dosyada mevcut. İl İdare Kurulu, savcının talebi üzerine ön inceleme için bir isim belirleyecek.

Ancak bu konu bakanlık müfettişliği bilgi ve tekniği gerektiren bir iştir. Biz bu nedenle vakti ile Valiliğe yazı yazarak talepte bulunduk. Ancak ilerleyen süreç içinde uyarıcı başvurumuzun bile dikkate alınmadığını görüyoruz.

Bunun üzerine soruşturma izni isteyen savcılık makamına 4.1.2022 günü yeni bir başvuru yaparak, Mersin İl İdare Kurulu'na yaptığımız başvuru ve talebimizi de ekleyerek, yeniden bilgilendirme yaptık. Savcılık olayı ciddiyetle takip ediyor.

Ancak idari yönden yapılacak ön incelemede yanlı ve taraflı olunursa, uyarılarımız dikkate alınmaz ise bu kamu vicdanını sızlatacak, adalete ve hakkaniyete gölge düşürecektir.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Mezitli Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi’nde 20 Ekim'de meydana gelen olayda Dr. Hasan Çayır, ‘disiplinsizlik' nedeniyle hakkında tutanak tuttuğu Sağlık Merkezi Sorumlusu Dr. Ahmet Dikmen'in odasına giderek yaşanan tartışma sonrasında çay için kaynayan suyu üzerine döktü.

Odadan hızla çıkıp merkez önünde park halindeki aracının bagajında bulunan pompalı tüfekle yeniden dönüp bu kez Dr. Ahmet Dikmen'in üzerine rast gele ateş ederek ölümüne neden oldu. Olay sonrası yakalanarak mahkemeye çıkartılan Dr. Hasan Çayır tutuklanmıştı.

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