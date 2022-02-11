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Meteoroloji uyardı: Hafta sonu fırtınaya dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair son tahminlerini yayınladı. Yurt genelinde kendini gösteren yağışlar etkisini yitirirken hava sıcaklıkları yükseliyor. Hafta sonu ise yurdun batısında kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 08:33 - 11 Şubat 2022 Güncellenme:
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Meteoroloji uyardı: Hafta sonu fırtınaya dikkat

Haftalardır yurtta etkisini sürdüren soğuk ve karlı hava dalgasının etkisini kaybetmesiyle birlikte hava sıcaklıkları yükselişe geçti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre cumartesi ve pazar günü yurdun batısında kuvvetli rüzgarlar kendini gösterirken hava sıcaklıklarındaki yükseliş sürecek.

ÇIĞ RİSKİNE DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Bitlis, Muş, Iğdır ve Van çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

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