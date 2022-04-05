Meteoroloji’den çamur yağışı uyarısı: Yarına dikkat! İşte son hava durumu tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Doğu bölgelerindeki illerde toz taşınımı ve yer yer çamur şeklindeki yağışa karşı vatandaşları uyardı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile bu akşam ve gece saatlerinde Kastamonu, Sinop, Afyonkarahisar, Çankırı, Ankara’nın kuzeyi, Kırşehir, Kırıkkale ve Konya’nın kuzeyinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Gümüşhane, Bayburt, Ardahan ve Artvin’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile bu akşam saatlerinde Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunuyor.

Hava sıcaklığının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında, iç ve güney kesimlerde mevsim normallerinin yer yer üzerinde seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile bu akşam saatlerinde Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

4 UYARI BİRDEN

Öte yandan, Meteoroloji şu uyarılarda da bulundu:

* YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Gümüşhane, Bayburt, Ardahan ve Artvin’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek heyelan, ulaşımda aksamalar, su baskını, ani sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

* ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

* KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile bu akşam saatlerinde Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, kar erimesi, ulaşımda aksamalar, toz taşınımı ve savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

* DOĞU BÖLGELERDE TOZ TAŞINIMI UYARISI: Yarın (Çarşamba) Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda Suriye kaynaklı toz taşınımı beklendiğinden görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme ve yer yer çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ÇANAKKALE 6°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 5°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 2°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 6°C, 19°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 7°C, 20°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

DENİZLİ 13°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 13°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 7°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin ve Toroslar mevkiinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA 12°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu

ANTALYA 14°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 13°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 9°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Ankara’nın kuzey çevreleri, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir ve Konya’nın kuzeyinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA 8°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kuzey çevreleri yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 5°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ 7°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KONYA 8°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sinop ve Kastamonu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 3°C, 17°C

Parçalı, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer çok bulutlu

DÜZCE 7°C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

KASTAMONU 3°C, 17°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 8°C, 13°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Gümüşhane, Bayburt ve Artvin’in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ riski bulunmaktadır.

RİZE 8°C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 8°C, 21°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON 8°C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, bu gece saatlerinde bölgenin güneybatısı, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin, yarın kuzeyi ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda yarın (Çarşamba) toz taşınımı bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

ERZURUM 5°C, 11°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

KARS 3°C, 10°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 9°C, 24°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere hafif yağmur ve sağanak yağışlı

VAN 4°C, 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Çarşamba) doğusunun yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda yarın (Çarşamba) toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR 11°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 11°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

SİİRT 13°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 17°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu