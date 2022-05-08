Meteoroloji’den güncel hava durumu açıklaması! Çarşamba gününe dikkat

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre; hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren artacağı Çarşamba gününden itibaren ülke genelinde mevsim normalleri civarına çıkacağı tahmin ediliyor.

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Meteoroloji, güncel hava durumu tahminlerini sosyal medyadan duyurdu. 5 günlük tahminleri içeren haritayla birlikte yapılan açıklamada, “(9 – 15 Mayıs 2022)

Hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren artacağı Çarşamba gününden itibaren ülke genelinde mevsim normalleri civarına çıkacağı tahmin ediliyor.” denildi.

Öte yandan güncel hava durumu tahminlerine göre yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Sinop, Sivas, Bingöl ve Şanlıurfa çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı; Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Van çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI 4 DERECEYE DÜŞTÜ

Meteoroloji Iğdır 16. Bölge Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın aralıklı yer yer sağanak yağışlı ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği belirtildi.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği bildirilirken, rüzgarın Kars, Iğdr ve Ağrı’da kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.