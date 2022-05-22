Meteoroloji’den güncel hava durumu açıklaması! Sağanak yağış geliyor…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre; yarından itibaren başta İstanbul olmak üzere birçok ilde sağanak yağışlar etkili olacak. İşte gün gün hava durumu tahminleri...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava tahmin raporunu yayımladı.

Yarın (Pazartesi) kuzey, iç ve doğu kesimlerde azalarak mevsim normallerinin altına düşecek olan hava sıcaklıklarının, Çarşamba gününden itibaren tekrar artacağı ve mevsim normalleri civarına, batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerine yükseleceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL’A DİKKAT ÇEKİLDİ

Yarından itibaren ülke genelinde görülecek sağanak yağışların, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Kahramanmaraş, Gaziantep civarında kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık hava tahmin raporunda ülke genelinde yağışların salı gününe kadar etkisini sürdüreceği, Çarşamba günü ise Doğu Karadeniz, İç Ege ve Akdeniz'de yoğunlaşacağı belirtildi.

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