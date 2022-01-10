Meteoroloji’den hava durumu açıklaması: İstanbul’a 2 günlük kar yağışı uyarısı

Meteoroloji, İstanbul'da 12 Ocak Çarşamba ve 13 Ocak Perşembe günleri kar yağışının etkili olmasının beklendiğini duyurdu. Öte yandan, kentte en düşük sıcaklığın çarşamba günü 3, perşembe günü 1 derece olacağı, cuma günü ise eksi 2 derecenin görüleceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul için yaptığı 5 günlük hava tahmininde, çarşamba ve perşembe günlerine dikkat çekti.

MGM’nin verilerine göre, kentte 12 Ocak Çarşamba ve 13 Ocak Perşembe günleri kar yağışı bekleniyor.

SICAKLIK SIFIRIN ALTINA İNECEK

Tahminlere göre, İstanbul’da en düşük sıcaklık çarşamba günü 3, perşembe günü 1 ve cuma günü eksi 2 derece olacak.

İstanbul’da en yüksek sıcaklık ise çarşamba günü 4, perşembe günü 3 ve cuma günü 5 derece olacak.

İŞTE METEOROLOJİ’NİN GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ile İstanbul, Kocaeli, Karabük, Kastamonu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Hakkari, Muş, Diyarbakır, Adıyaman, G. Antep ve Kilis çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, MGM’nin kuvvetli yağış uyarısında “Yağışların; Akdeniz ile Kıyı ve Güney Ege ile Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Muğla ve Aydın’ın kıyıları ile Antalya’nın doğu çevrelerinde yer yer şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

Meteoroloji’nin kuvvetli rüzgar uyarısında da “Rüzgarın Akdeniz’in kıyı kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde doğu ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

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