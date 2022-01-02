Meteoroloji’den hava durumu uyarısı: Kar ve yağmura dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre bugün yurdun batısında sağanak yağışlar etkili olurken, doğu kesimlerde kar görülecek.

Sozcu.com.tr

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Meteoroloji’nin tahminlerine göre bugün yurdun birçok noktasında yağış görülecek, yağışlar batıda yağmur olarak etkili olurken iç ve yüksek kesimlerde kara dönüşecek. Yarın etkisini kaybedecek olan yağışlar hafta ortasında kısa süreliğine de olsa kendini gösterecek.

YER YER KUVVETLENECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Akdeniz’in doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Konya çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile İç Anadolu’nun doğusunda yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Karadeniz kıyıları ile Artvin’in güneyi ve Tokat’ın kuzey kesimlerinde kuvvetli, yükseklerinde yer yer yoğun kar yağışı, Rize, Artvin'in kuzeyi, Trabzon'un batısı ile Giresun'un doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

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