Meteoroloji’den hava durumu uyarısı: Kar ve sağanak yağışa dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu uyarılarına göre yurdun önemli bir kısmında yağmur ve kar etkili olacak. Kıyı kesimlerde sağanak yağmur beklenirken iç ve yüksek kesimlerde düşen sıcaklığın etkisiyle kar görülecek.

Sozcu.com.tr

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Yağışlı kış günleri sürüyor, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından uyarılara göre bugün Türkiye’nin birçok şehrinde kuvvetli yağışlar görülecek. İstanbul ve İzmir’de kuvvetli sağanak yağmur beklenirken, Ankara’da karla karışık yağmur ve kar kendini gösterecek.

YAĞIŞLAR YER YER KUVVETLENECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda ve Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların;

Antalya çevreleri ile Muğla’nın kıyı, Isparta ve Burdur’un güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da yer yer toz taşınımı beklenmektedir.

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