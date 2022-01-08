Meteoroloji’den hava durumu uyarısı: Sarı kod verildi! Sağanak ve fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durum tahmin raporuna göre; 7 ile sarı kodlu uyarı verildi. Doğu Akdeniz'de beklenen kuvvetli sağanak ve gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşların dikkatli olunması istendi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre; Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu’nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SARI KODLU UYARI

Muğla, Antalya, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay için de sarı kodlu uyarı veren Meteoroloji şu açıklamayı yaptı;

*Doğu Akdeniz’de beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların; 09.01.2022 Pazar günü akşam saatlerinden itibaren genellikle kuvvetli ve çok kuvvetli (40-75 kg/m2), Adana çevreleri, Mersin’in doğusu ile Hatay’ın kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

*Yağışların 1200 ila 1500 m üzeri rakımlı yerlerde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. 09.01.2022 Pazar günü rüzgarın da etkisini arttırarak bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

*Meydana gelebilecek; sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı ile kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

FIRTINA UYARISI

Rüzgarın, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren Muğla kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği beklenmektedir.