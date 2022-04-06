Meteoroloji’den perşembe ve cuma uyarısı

Meteoroloji'nin tahminlerine göre bu hafta etkisini gösteren yağışlar perşembe ve cuma günü tüm yurdu saracak. Hava sıcaklıklarında düşüş yaşanacak.

Sozcu.com.tr

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftanın ilerleyen günleri için tahminlerini yayınladı. Yer yer etkisini gösteren yağışların kuvvetini çarşamba ve perşembe günü artırması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında bir miktar düşüş yaşanması öngörülürken yağışlar hafta sonu etkisini kaybedecek.

SİS UYARISI DA GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu’nun doğusu ve Doğu Anadolu’nun yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Gümüşhane, Bayburt, Ardahan ve Artvin’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Sabah saatlerinde Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile bu akşam saatlerinde Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

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