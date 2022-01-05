Metro, otobüs ve metrobüs ücreti ne kadar? Aylık akbil ücreti ne kadar?

İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerine zam yapıldı. Metrobüste tam uzun mesafe 5.98 liradan 8.13 liraya, öğrenci 1.96 liradan 2.66 liraya yükseltildi. Metro, otobüs ve vapur alınan tam elektronik bilet ücreti 4.03 liradan 5.48 liraya, öğrenci bileti 1.96 liradan 2.66 liraya yükseldi. Aylık akbil olarak bilinen tam mavi kart aylık 430 liraya, öğrenci aylık akbil fiyatı ise 78 liraya yükseldi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı Afet Koordinasyon Merkezi’nde gerçekleşen Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında özel halk otobüsü, İETT, metro ve metrobüs tarifelerinde zam kararı alındı. Elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine %36, servis ücretlerine ise % 27 zam kararı aldı.

METRO, METROBÜS, OTOBÜS VE VAPUR ÜCRETİ NE KADAR?

İstanbul’da zamlı tarifelere göre, tam elektronik bilet 4.03 liradan 5.48 liraya, öğrenci bileti 1.96 liradan 2.66 liraya, sosyal (öğretmen-60 yaş) 2.88 liradan 3.91 liraya çıkarıldı.

Metrobüste ise tam uzun mesafe 5.98 liradan 8.13 liraya, öğrenci 1.96 liradan 2.66 liraya, sosyal 3.28 liradan 4.46 liraya yükseltildi.

Minibüslerde kısa mesafe 2.75 liradan 3.75 liraya, uzun mesafe 4 liradan 5.50 liraya, öğrenci ücreti 1.75 liradan 2.50 liraya çıkarıldı.

Servis ücreti 0-1 kilometre arası 312 liradan 396 liraya yükseltildi.

Taksi açılış ücreti ise 5.55 liradan 7 liraya, kısa mesafe 14.50 liradan 20 liraya, kilometre başına ücret 3.44 liradan 4.45 liraya çıkarıldı.

AYLIK AKBİL NE KADAR?

Tam mavi kart aylık akbil 430 liraya, öğrenci aylık akbil fiyatı ise 78 liraya yükseldi.