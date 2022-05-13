Metrodaki bıçaklı saldırgandan ‘pes’ dedirten savunma

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda tartıştığı kadına bıçak çekerek, hakaret ve tehdit ettiği gerekçesiyle 18 yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu sanık Emrah Yılmaz’ın savunması pes dedirtti. Olaya tek taraflı bakıldığını iddia eden sanık, “Benim ifademi alan bayan savcı cinsiyet ayrımcılığı yapmıştır” dedi.

Sevgim Begüm YAVUZ

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Kadıköy-Tavşantepe seferini gerçekleştiren metroda, 24 Kasım 2021 tarihinde tartıştığı kadın ve annesine bıçak çekerek, hakaret ve tehdit ettiği gerekçesiyle 5 suçtan toplamda 18 yıl 3 aya kadar hapis cezası istenen tutuklu sanık Emrah Yılmaz'ın yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Emrah Yılmaz, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, taraf avukatları da hazır bulundu.

Mahkeme hakimi sanığın cezai ehliyetine ilişkin muayene işlemlerinin tamamlandığını ancak Adli Tıp raporunun henüz dosyaya dönmediği kaydetti.

Sanığın daha önce ‘hükümlüyken kaçma' suçundan ceza aldığı da belirtildi.

OLAYA TEK TARAFLI BAKILDIĞINI İDDİA ETTİ

Tutuklu sanık Emrah Yılmaz, savunmasında “Benim ifademi alan bayan savcı cinsiyet ayrımcılığı yapmıştır. Ben adliyeye ilk getirildiğim gün bana çok kötü davranıldı. Orada benim yaşadıklarım değil, hep aleyhime olan deliller toplandı, olaya tek taraflı bakıldı” dedi.

PİŞMAN OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

Müvekkilinin yaşanan olay nedeniyle pişman olduğunu öne süren sanık avukatı “Müvekkil söylediği cümlelerden dolayı pişmanlığını dile getirmiştir. Müvekkilin daha önce antisosyal kişilik bozukluğu tanısı ile tedavi gördüğü raporlarla sabittir. Antisosyal kişilik bozukluğu tanısı konulan birinin sağlıklı bir şekilde karar alması beklenemez” diyerek sanığın tahliyesini istedi.

Müşteki avukatı Birsen Baş Topaloğlu ise “Delillerin tam toplanamamış olması ve sanığın sabıkalı olması, yoğun olarak suç işleme kastı ve sabıkasında bulunan ‘hükümlünün kaçması’ suçu dikkate alındığında, tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep ediyoruz” dedi.

Mahkeme, Emrah Yılmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Emrah Yılmaz'ın müştekiler Senanur Damgacı ve Nilgün Mihdiye Damgacı'ya yönelik eylemlerinden dolayı “silahla kasten yaralamaya teşebbüs”, “silahla kasten yaralama”, “hakaret”, “zincirleme şekilde silahla tehdit”, “halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla silahla tehdit” suçlarından toplamda 6 yıl 7 aydan 18 yıl 3 aya kadar hapis ile cezalandırılması istendi.

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