MHP’li büyükşehir belediyesinden esnafa şok

Covid-19 salgınının ilk zamanlarında aylardır kapalı kalan ve ardı ardına gelen zamlar sebebiyle beli bükülen kahveciler, yeni yılın ilk günlerinde işgaliye şokuyla karşı karşıya kaldı.

İlker KILIÇASLAN

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Covid-19 salgının başladığı günden bu zamana büyük sıkıntı içerisinde olan ve ardı ardına gelen zamlar sebebiyle ekonomik dar boğazın içine giren kahveciler, şimdi de işgaliye ücretlerini ödemelerine rağmen MHP'li Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri tarafından masa ve sandalyelerinin kaldırılması şokunu yaşıyor.

Yeni yılın ilk Pazartesi günü sabahın erken saatlerinde Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekiplerinin iş yerlerinde gören kahveciler şaşkına döndü.

İşgaliye ücreti ödeyen kahvecilerin, ‘Yeni düzenleme yapılacak' gerekçesiyle dışarıdaki masa ve sandalyeleri kaldırılması istendi.

“ARTIK MASA VE SANDALYELERİ YAKACAK HALE GELDİM”

25 yıldır İzmir Kıraathanesini işleten Selahattin Can(62), yıllardır işgaliye ücreti vermesine rağmen Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin bu uygulamasına bir anlam veremediğini dile getirdi.

Sabah erken saatlerde zabıta ekiplerinin işyerine gelip, dışarıdaki masa ve sandalyeleri kaldırttığını ifade eden kıraathane işletmecisi Selahattin Can şöyle konuştu:

*Hiçbir şey söylemeden veya önceden bir uyarı yapmadan sabah erken saatlerde gelip masa ve sandalyeleri kaldırmamı istediler. Biz günü gününe işgaliye ücretimizi ödüyoruz.

*Bir kişi çıkıp da ‘Senin işgaliye borcun var' diyemez. Ben işgaliye parası verirken, ‘Düzenleme yapıyoruz' diye benim masa sandalyemi kaldıramazlar.

*Bazı işletmelerde böyle bir uygulama yok. Nedense bu uygulama kent merkezinde birkaç esnafta var.

* Bu şekildeki uygulama ile bize ‘Sen iş yerini kapat. Git caminin önünde dilen' diyorlar. Halka hizmet için, gelen zamlara inat çay 2,5 lira olmasına rağmen ben işletmemde çayı 1 liraya satıyorum.

*Zaten bir ekonomik kriz içerisindeyiz. Geçtiğimiz yıllarda pandemi sebebiyle aylarca kapalı kaldık. İş yapamadık.

*Hala kendimizi düzeltemedik. Üstüne birde Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir uygulaması bizim canımızdan bezdirdi. Sandalye ve masayı yakacak hale geldim.

“BUNU BİR EZİYET OLARAK GÖRÜYORUZ”

Manisa Kahveciler Odası Başkanı Mehmet Çetin esnafını yaşadığı işgaliye mağduriyeti ile ilgili yaptığı açıklamada, konuyla ilgili yılbaşı öncesi Manisa Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığıyla görüştüğünü ve işgaliye konusunda yeni bir düzenleme yaptıkları için böyle bir çalışma içerisinde olduklarının kendisine ifade edildiğini söyledi.

Ekonomik dar boğazda olan kahveciler için yapılan uygulamayı bir eziyet olarak nitelendiren Oda Başkanı Çetin şu ifadelere yer verdi:

* Bunu bir eziyet olarak görüyoruz. Yılbaşı öncesi Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire başkanıyla görüştüm.

*Daire başkanı kahvehanelerde düzensiz bir yerleşim olduğunu ve geçici olarak bir düzenleme yapılacağını ifade etti.

* Bende bu konuyu kahveci arkadaşlarımıza ilettim. Bu konuda büyükşehir belediyemizin iyi bir şey yapmadığını daire başkanımıza da ve esnafımıza da ifade ettim.

*Düzensiz bir yerleşim varsa, önce bunun uyarısı yapılır. Sabah erken saatlerde gidilip masa veya sandalye kaldırılmaz.

“BÜYÜKŞEHİRİN ESNAFIMIZIN YANINDA OLMASINI İSTİYORUZ”

Kahveciler Odası Başkanı Mehmet Çetin açıklamasında son olarak, sorunla ilgili Büyükşehir Belediyesi’yle görüşmelerin devam ettiğini ve sorun çözülene kadar kahvecileri sakin olmaya davet ederek şöyle konuştu:

* Esnafımızdan talebimiz yaşanan bu sorun çözülene kadar sakin olmaları. Yaşanan sorunla ilgili görüşmelerimiz halen devam ediyor.

* Birkaç güne yaşanan soruna çözüm bulanacağını ifade ettiler. Manisa Büyükşehir Belediyemizden ekonomik krizin yaşandığı ve her gün zamların yaşandığı bir dönemde esnafımızın yanında olmasını talep ediyorum.

* Esnafımıza yardımcı olsun. Zaten esnafımız elinde geldiği kadar işgaliye ücretini ödüyor. Ancak bu uygulama esnafımızı daha büyük sıkıntıya sokar.

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