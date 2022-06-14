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Midibüs devrildi! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, turistlerin taşındığı tur midibüsünün devrildiği kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi yaralandı.

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Midibüs devrildi! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Kaza, saat 19.00 sıralarında Korkuteli- Fethiye karayolunun 11’inci kilometresindeki Yukarı Karaman mevkisinde meydana geldi.

Turistlerin taşındığı 39 ABG 802 plakalı midibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptı.

Kazada, devrilen midibüsteki turistlerden 1’i yaşamını yitirirken, 20 turist ve 2 rehber ile aracın sürücüsü yaralandı. (DHA)

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