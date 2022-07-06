Millet bahçesi olacaktı, otopark oldu

Ordu'da yeni stadyum yapıldıktan sonra 19 Eylül Stadyumu yıkılarak yerine millet bahçesi yapılacağı açıklanmıştı. Stadyum, AKP'li Büyükşehir Belediyesi tarafından otopark haline getirildi. Okul sporlarının yapıldığı ve atletlerin hazırladığı stadyumun etrafındaki pistler araçlarla doldu.

İsmail AKDUMAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Durugöl Mahallesi’nde 90 bin metrekare alan üzerine yapılan Yeni Ordu Stadı geçtiğimiz yıl hizmete açıldıktan sonra kent merkezinde bulunan 19 Eylül Stadyumu yıkılarak yerine Millet Bahçesi yapılacağı belirtilmişti.

Vatandaşlar kent merkezindeki stadın yıkılarak yerine Millet Bahçesi yapılmasını beklerken, Ordu Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden stadı kiralayarak otopark yaptı.

Okul sporlarının ve atletizm müsabakalarının yapıldığı stadın pistine araçlar ambulans girişi olarak kullanılan kapıdan girerek park etmeye başladı. Müsabakalara bireysel hazırlanan atletler araçların alana girmesiyle stadı terk etmek zorunda kaldı.

“OTOMOBİL BAHÇESİ YAPTILAR”

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, stadın otoparka çevrilmesine tepki göstererek şunları söyledi:

* “19 Eylül Stadı Millet Bahçesi olarak düzenlenecekti. Anlaşılan format yükselttiler. Millet Bahçesi yerine otomobil bahçesi olarak kullanmayı uygun görmüşler. Zemini ve pistleri düne kadar kullanılır olan bu statta artık kramponlar, spor ayakkabıları değil araba lastikleri gezecek.

* 19 Eylül Stadı’nın koşu pistini de otopark yaptılar. Ordu Büyükşehir Belediyesi şirketi olan ORBEL burayı araç parkı olarak kiraladı. Hatta araç park ederken orada olan ve çalışan atletler hayretler içerisinde alanı otomobillerin tekerlerine terk etti. Çok acı ama atletizm pistini atletler araç parkı için otomobillere terk etti.”

Öte yandan 19 Eylül Stadyumu’nun Eylül ayına kadar kiralandığı ileri sürüldü.

İlginizi Çekebilir Millet bahçelerinin bütçesi Meclis'i geçti