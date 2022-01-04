Millet Bahçesine ‘Atatürk’ isminin verilmesine AKP ve MHP’den ret!

CHP ve İYİ Partili meclis üyeleri Kayseri'nin AKP’li Talas ilçe belediye meclis toplantısında ilçede yapımı devam eden Millet Bahçesi’ne “Atatürk” isminin verilmesini önerdi ancak AKP ve MHP’li meclis üyeleri teklifi reddetti. AKP ve MHP’lilerin oylarıyla Millet Bahçesi’ne Devlet Bahçeli’nin isminin verilmesine karar verildi.

Müslüm EVCİ

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Kayseri'de AKP'li Talas Belediyesi’nin Ocak ayı ilk meclis toplantısı yapıldı. Toplantıda CHP ve İYİ Partili meclis ilçede yapımı devam eden Millet Bahçesine “Atatürk” isminin verilmesini önerdi ancak MHP ve AKP'li meclis üyelerinin oylarıyla teklif reddedildi.

CHP ve İYİ partili meclis üyelerinin teklifinin reddedilmesinin ardından AKP ve MHP'li meclis üyeleri Millet Bahçesi'ne “Devlet Bahçeli” isminin verilmesini gündeme getirdi. Teklife bu kez de CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin ret oyu verdi. Ret oylarına rağmen teklif, oy çokluğuyla kabul edildi ve millet bahçesinin adının “Devlet Bahçeli Millet Bahçesi ve Kültür Merkezi” olmasına karar verildi.

MHP’Lİ VEKİL BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ VE AKP’Lİ BAŞKANA TEŞEKKÜR ETTİ

Alınan kararı sosyal medya hesabından duyuran MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, “Talas'ta yapımı devam eden Millet Bahçesi'ne MHP lideri, kıymetli büyüğümüz ”Devlet Bahçeli Millet Bahçesi ve Kültür Merkezi” ismi verilmesi hususunda başta Mehmet Akbulut ve Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın olmak üzere, tüm Cumhur İttifakı meclis üyelerine teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.

“KAYSERİ’NİN SEMBOLLEŞMİŞ HİÇBİR ALANINDA ATATÜRK İSMİ YOK”

İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Kayseri Ülkü Ocakları eski Başkanı Erhan Özhan, Millet Bahçesi'ne Atatürk isminin verilmemesine tepki gösterdi. Kayseri‘nin sembolleşmiş hiçbir alanında Atatürk adının olmadığını belirten Özhan, şunları söyledi:

“Bilinçli bir yok ediş söz konusu. Yeni yapılan Millet Bahçelerinde de yine Atatürk ismi yerine yaşayan siyasilerin isimleri tercih edildi. Kayseri merkezindeki Millet Bahçesinde Sn Erdoğan'ın, Talas'taki millet bahçesinde ise Sn. Devlet Bahçeli'nin adları tercih edildi.

Hem Büyükşehir, hem de Talas meclislerinde Atatürk ismi teklif edilmesine rağmen AKP-MHP oylarıyla reddedildi. Bana kalsa merkezdeki Millet Bahçesine Türk Milliyetçiliğinin kutup yıldızı, Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Talas'taki millet bahçesine ise Başbuğ Alparslan TÜRKEŞ'İN adını koyardım.

Elbette ki iktidar partileri liderlerinin isimlerini eserlerde yaşatmak isteyebilir, fakat bunun İçin şehrin en büyük alanları değil farklı yerler tercih edilebilirdi. En büyük ve gözde alanlara, en büyüklerin isimleri yakışırdı.

Farz-ı misal; İYİ Parti'nin yönettiği bir şehirde, şehrin en büyük eserine Atatürk ismi teklif edilse ve biz reddedip liderimiz Sn. Akşener'in adını koysak; vallahi bizzat liderimiz Meral Akşener bizi partiden atar, oraya da Atatürk ismini bizzat kendi koyar”