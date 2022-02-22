Milletvekilinin araç kartı Suriyeli’den çıktı

Sadece Milletvekillerine verilen ‘’TBMM Araç Kartı’’, Suriyeli bir kişiden çıktı.

Veli TOPRAK

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TC vatandaşlığına geçip Muhammed Halebi olan ismini Muhammed Sabancı yapan Suriyelinin, AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay adına kayıtlı TBMM kartını kullandığı anlaşıldı. Suriyeli Muhammed, 34 TC 5565 plakalı aracında kullandığı kart sayesinde dokunulmazlık kazanıyor. Ne trafikte çevriliyor ne de ceza yazılabiliyor.

SÖZCÜ'nün ulaştığı belgeye göre 34 TC 5565 plakalı Mercedes s400 D 4matic model araç Yeni Bahar Dağıtım Dış Ticaret şirketi adına kayıtlı bulunuyor. Trafik bilgilerinde ‘milletvekilinin kullandığı araç' olarak geçen aracı Muhammed Halebi (Sabancı) kullanıyor. Şirket yönetiminde Muhammed Sabancı da yer alıyor.

“OĞLUMUN ARKADAŞI”

SÖZCÜ'ye konuşan AKP milletvekili Ahmet Akay, bu araçta kendi adına düzenlenmiş TBMM kartı olması ve Suriyeli bir kişi tarafından kullanılmasına ilişkin soruya ‘''Ben bu aracı İstanbul'a gittiğimde kullanıyorum. Araba benim değil. Benim gücüm de yok 2 milyonluk araba kullanmaya. Araba bir firmanın diye biliyorum. Bu kişi de benim değil oğlumun arkadaşı. Şu ana kadar bana yansıyan bir şey yok. Zaten Türk vatandaşı. Ne iş yaptığını bilmiyorum” diye yanıt verdi.