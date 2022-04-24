Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Suriyeli ailelere hediye: Cüzdan, havlu, şemsiye

TÜİK rakamlarına göre, Türkiye'de her üç çocuktan 1'i yoksul. Çocuklar beslenme çantaları boş olarak okula giderken, Milli Eğitim Bakanlığı, Suriyeli çocuklar ve ailelerine hediye verecek.

Deniz AYHAN

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Milli Eğitim Bakanlığı, Suriyeli çocuklar ve ailelerine hediye edilmek üzere 1.4 milyon TL'ye, 4 biner adet, cüzdan, havlu, şemsiye, kolonya, saat gibi hediyelikler satın aldı. MEB aynı ihaleyi iki ay arayla tekrarladı. Toplam maliyet 3 milyon lira oldu.

Beş yıldızlı otellerde yaptığı toplantılara milyonlarca TL harcayan Milli Eğitim Bakanlığı, 17 Şubat 2022'de ihaleye çıkarak, “Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES)” kapsamında yabancı uyruklu öğrencilerin ailelerine hediye etmek için promosyon malzemesi alacağını duyurdu.

MASA SAATİ BİLE VAR

Bakanlık bu kapsamda Suriyeli ailelere içerisinde cüzdan, havlu, tam otomatik şemsiye, kolonya, maske, masa saati, bloknot, magnet açacak, tükenmez kalem olan 4 bin adet bez çanta dağıtacak.

3 MİLYON TL’Yİ BULACAK

4 bin paket ürün için toplam 21 Mart 2022 ününde 1 milyon 367 bin TL’lik sözleşme imzalandı. 15 Nisan 2022’de de aynı ihaleyi tekrarlayarak 4 bin paket promosyon ürünü daha satın aldı. MEB'in yalnızca 2 ayda Suriyeli çocukların ailelerine dağıtmak için hediye edeceği 8 bin paket promosyon malzemesi için ödenen tutar yaklaşık 3 milyon TL'yi bulacak.

MEB tarafından alınan promosyon malzemeleri aralarında Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya. Batman, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Sakarya, Şanlıurfa, Osmaniye, Eskişehir, Yalova, Samsun, Çorum illerinde, Milli Eğitim Müdürlüklerine verilecek. Hediyeler Suriyeli çocukların ailelerine verilecek.

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