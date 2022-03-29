Erdoğan imzaladı: Milli Saraylar belediye müzelerini devralabilecek

Milli Saraylar, Cumhurbaşkanı onayıyla belediyeler dahil tüm kamu kurum ve kuruluşlarının müzelerinin yönetimini devralabilecek. İlgili Cumhurbaşkanı Kararnamesi Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı. Galata Kulesi'nin 2020 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınması yoğun tepkilere neden olmuştu.

Sozcu.com.tr

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Bugün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Milli Saraylar Dairesi Başkanlığı’nın, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının müzelerinin yönetimini devralabilmesinin önü açıldı. Devir Cumhurbaşkanının onayına bağlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararnamede şu ifadelere yer verildi:

“Milli Sarayla İdaresi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 4’üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

-Başkanlık, Cumhurbaşkanının onayıyla yeni müze kurabilir veya kamu kurum ve kuruluşlarının müzelerinin yönetimini devralabilir.”





HANGİ MÜZELERİ DEVRALACAK?



Kararname ile hangi müzelerin hedeflendiği açıklanmadı. AKP iktidarı, yeni Kararnameyle belediyelerin yönetimindeki müzelerin yönetimine el koyabilecek. Müzelerdeki tüm eserlerle ilgili tasarruflar da başkanlık yetkisine geçecek.

Daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi uktesindeki Galata Kulesi’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı yönetimine alınması yoğun tepkilere neden olmuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na bağlı müzeler şöyle:

1 Yerebatan Sarnıcı

2 Tanzimat Müzesi

3 Miniatürk Müzesi

4 Kont Szechenyi İtfaiye Müzesi

5 Atatürk Müzesi

6 Aşiyan Müzesi

7 İSKİ Su Medeniyetleri Müzesi – Terkos Pompa

8 İSKİ Su Medeniyetleri Müzesi Cendere Hamidiye Pompa İstasyonu

9 Tekfur Sarayı Çini Müzesi

10 Şehir Müzesi (Depo)

İstanbul’daki üniversitelere bağlı müzeler

1 İstanbul Üniversitesi Rıdvan Çelikel Arkeoloji Müzesi

2 İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kulesi Anıt Müzesi

3 II. Bayezid Türk Hamam Kültürü Müzesi

4 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Jeoloji Müzesi

5 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesi

6 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Tarihi Müzesi

7 Marmara Üniversitesi Cumhuriyet Müzesi

8 İstanbul Üniversitesi Türk Eczacılık Tarihi İhtisas Müzesi

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