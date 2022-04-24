Milyarlık ihale tanıdığa gitmişti… ETSO Başkanı AKP’li vekilleri suçladı

Elazığ'ın Maden ilçesi Kısabekir Köyü'ndeki maden rezervlerinin çıkarılması ve işletilmesi ile ilgili yapılan ihaleyi 2 milyar 205 milyon TL'ye Port Madencilik A.Ş. firması kazanmıştı. İhale için kurulan Elazığ Girişim Grubu'nun maden ihalesine girmemesi sonrasında tepki alan Elazığ Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Asilhan Arslan AKP Elazığ milletvekillerini eleştirdi.

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Tartışmalara neden olan ihaleye ilişkin Elazığ Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Asilhan Arslan, açıklama yaptı. Arslan, ihale öncesinde hisse karşılığında iş insanların para aldıkları iddialarına tepki göstererek, “eğer öyle bir şey varsa Elazığ'daki 600 bin hemşehrim benim yüzüme tükürsün. Ama yoksa da bu iftirayı kim atmışsa ben onu yüce Allah'a havale ediyorum” diye konuştu.

“İHALE BAŞLADI 5 DAKİKA SONRA BİTTİ”

İhaleye girmek için 15 şirketin dosya aldığını belirten ETSO Başkanı Asilhan Arslan,

“Bu 15 firmanın içinden 2 firma teklif verdi. Bir firma imtiyazlıydı. Rekabet üstünlüğü vardı ve o aldı. Diğer firmaların kaybetmesinin tek nedeni 7 katrilyon geriden başlamasıydı.

Onun için şartname değişikliği istedik. Bu şartnameyi bir firmanın dışında alabilecek bir başka firma yoktu. Kimlerle çalışılır hangi firmadan destek alınır bunların hepsini çok iyi biliyoruz.

Son ana kadar ihaleye girme sürecini beklerken gece geç saatlerde aldığımız karar; biz 7 katrilyon geriden ihaleye çıkamayız. En azından ihaleyi meşrulaştırmayalım kararı aldık ve çok doğru bir karardı. İhale başladı 5 dakika sonra bitti. 2 artırımla bitti.

Bu çalışmaları yürüttüğüm için suçluysam ben yüzüme deyin ki ‘sen şu konuda suçlusun görevini yapmadığın için istifaya davet ediyoruz'” diye konuştu.

“BÖYLE BİRŞEY VARSA 600 BİN KİŞİ YÜZÜME TÜKÜRSÜN”

İhale öncesinde hisse karşılığında para aldıklarına dair iddialara da cevap veren Elazığ Sanayi Arslan,

“Biz ihalenin acısıyla dertlenirken bir yandan birileri çıkıp ‘Elazığ iş dünyasından toplanan paralar heba oldu insanların parasını nereden vereceksin' diyorlar. 8 buçuk milyar insan var dünyada bir kişi gelsin desin ki ‘ben Elazığ Girişim grubuna hisse için para verdim' Eğer öyle bir şey varsa Elazığ'daki 600 bin hemşehrim benim yüzüme tükürsün. Ama yoksa da bu iftirayı kim atmışsa ben onu yüce Allah'a havale ediyorum, Elazığ kamuoyunun insafına bırakıyorum.

Haktan ayrılmamak, doğru işten ayrılmamak adına elimizden geleni yapıyoruz. Bu işin olması için A planım, B planım C planım var. Bir tane olumsuzluk yaşamışım diyorum ki 'bunun ikinci hamlesi var' oradan birileri düğmeye basıyor ve linç hareketi başlatıyor.

Asilhan Arslan bu konuda hakkını helal eder ama Elazığlılar size haklarını helal etmez. Ani hayal kırıklıkları, sevinçler olabilir bu süreç devam eden bir süreç. Kayıplar, kazançlar olabilir bunun netleşinceye kadar sabredin. Biz hiçbir alanı boş bırakmıyoruz, hiçbir şeyi ihmal etmiyoruz” şeklinde konuştu.

ETSO BAŞKANINDAN AKP'Lİ VEKİLLERE TEPKİ

İhaleye ilişkin sorunların lobi faaliyetleriyle ikili görüşmelerle çözmek için mücadele ettiklerini belirten Arslan,

“Ben bu olayı kamuoyu önünde yürümemesi için ilk hamlemi siyasilerle, ilin valisine yaptım. Dedim ki, ‘Şurada şöyle sıkıntılar var bunlar olmadan biz bunu lobi faaliyetleriyle, ikili görüşmelerle yürütelim. Çünkü sıkıntılı' bunlar çok teknik konular herkesin anlayabilmesi de mümkün değil. Ama bize başka bir şans bırakmıyorlar.

Diyoruz ki ‘kamuoyunu arkamıza alalım Elazığ'ın menfaatlerini savunalım. Gelin Cumhurbaşkanına gidelim' diyorum. ‘yok ben seninle gelmem diyor' Böyle öyle bir şey olabilir? Ne yapacağım ben Cumhurbaşkanımıza? Benim siyasi görüşümü Elazığ'da bilmeyen bir Allah'ın kulu yok. Ticaret Sanayi Odası Başkanı adayı olduktan şuana kadar ben o kimliğimi bir tarafa bıraktım.

Ama neye gönül verdiğimi ne için hizmet ettiğimi herkes çok iyi biliyor. Ne oldu niye ayrıştık? Elazığ menfaatlerini savunduk diye mi ayrıştık? Bir milletvekili, belediye başkanı, vali bu konuyu detaylı bilmeyebilir bu teknik bir konu. Madencilik konusu bizim uzmanlık alanımız bırakın. Böyle gelişmeler var ancak böyle düzeltebiliriz diyorum ve bunu kapalı kapılar ardında söylüyorum” ifadelerini kullandı.

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