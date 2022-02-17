Milyarlık ihalenin peşkeş çekileceği iddia edilmişti: İhale şartları değişecek

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Maden ilçesinin Bekirhan Köyü'ndeki bakır, kobalt, kurşun, çinko ve demir madenleri rezervlerin çıkarılması ve işletilmesiyle ilgili yapılacak ihalede yandaş şirketlere peşkeş çekileceğine dair iddiaların olduğuna dikkat çekerek ihalenin şeffaf bir şekilde yapılması çağrısında bulunmuştu. AKP Elazığ Milletvekili Sermin Balık, tartışma yaratan 2 milyarlık ihalenin şartlarının değiştirilmesine ilişkin çalışmalarının olduğunu söyledi.

Evren DEMİRDAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Maden ilçesinin Bekirhan Köyü’nde bulunan bakır, kobalt, kurşun, çinko ve demir madenleri rezervlerin çıkarılması ve işletilmesi ile ilgili yapılacak ve toplamda 2 milyara mal olacak ihalede yandaş şirketlere peşkeş çekileceğine dair iddiaların olduğuna dikkat çekmişti.

AKP Elazığ Milletvekili Sermin Balık, ihale şartlarında bazı değişikliler ve revizelerin olabileceğini kaydetti.

“İHALEDE DEĞİŞİKLİKLER VE REVİZELER OLACAK”

Elazığ’da kadın belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlarla bir araya gelen AKP Elazığ Milletvekili Sermin Balık, maden rezervlerin çıkarılması ve işletilmesiyle ilgili yapılacak ihaleyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Maden çıkarma ve işletmenin yerel konsorsiyumla çalıştırılmasından yana olduğunu belirten Balık, şunları söyledi:

“Elazığ’daki iş insanlarımız bir araya gelebilsin diye ihale tarihini ertelettik. Sanayi ve Ticaret Odası Başkanımız da böyle bir kampanya başlattı. Bizim ebetteki gönlümüz ihaleyi Elazığlı bir firma ya da grubun almasını istiyor. Ama şu da bir gerçek ki bizim için en önemlisi izabe tesisinin yapılacağı, madenin işlenebileceği ve Maden ilçesini eski günlerine kavuşabileceği, binlerce insanın çalışabileceği bir yer olabilmesi.

Belki bazı değişikliler ve revizelerde olacak ihalede. Ancak şunu söyleyeyim sonuç olarak bir ihale yapılacak ve yüksek meblağlı ihale. Dolayısıyla bu ihale şartlarını her şeyden önce firmalar yerine getirmesi lazım. Bizde Elazığlı firmalara verdiğimiz desteklerle o şartları yerine getirilebilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Ben bir milletvekili olarak birinci önceliğim orada Elazığlı vatandaşlarımızın istihdam edileceği bir tesisin olacağı bir yerdir. İhale şartlarının değişmesiyle ilgili girişimlerimiz var.”

İlginizi Çekebilir Milyarlık ihale yandaş şirketlere peşkeş çekileceği iddia edilmişti: O süre uzatıldı