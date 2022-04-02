Milyonlarca liraya mal olmuştu: Yıkım kararı verildi

Eskişehir Seyitgazi ilçesinde 1998 yılında hizmete açılan, yaklaşık bir senesini bile doldurmadan rantabl (verimli) olmadığı gerekçesiyle kapatılan, içerisinde 10 lojmanı bulunan, 30 yataklı Seyitgazi Devlet Hastanesi'nin yıkımına karar verildi

Kemal ATLAN

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Sağlık Bakanlığı tarafından 1998 yılında, Eskişehir'in 12 bin 500 nüfuslu Seyitgazi ilçesine 30 yataklı Seyitgazi Devlet Hastanesi inşaatı yapıldı.

4 yılda tamamlanan hastanenin bünyesinde ameliyat bölümlerinin yanı sıra, 10 daireli lojmanı da bulunuyordu. Hizmete açılışının üzerinden 1 yıl dahi geçmeden, hastane, rantabl olmadığı (İlçe nüfusunun ve hasta sayısının az olması, personel sayısının azlığı) gibi gerekçelerle hizmet dışı bırakıldı.

Aynı dönem aynı tip hastaneler, Eskişehir’in Alpu ve Mihalıççık ilçelerine de yapıldı. Seyitgazi ilçesine oranla daha düşük nüfusa sahip olan bu ilçelerdeki hastaneler hizmet vermeye devam etti.

KAYMAKAMLIK YIKIM KARARI ALDI

30 yataklı hastane ve lojmanların bulunduğu binalar o günden beri kaderine terk edildi. Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü hastane ile ilgili üzerindeki tahsisi kaldırarak, Milli Emlak Müdürlüğü'ne devrini yaptı.

Seyitgazi Kaymakamlığı, hastane ve lojmanların metruk yapı olması ve yeterli güvenliğin olmaması nedeniyle yıkım kararı aldı.

İLÇE HALKI İSE HASTANELERİNİ İSTİYOR

Kullanım alanının yaklaşık 3250 metre kare olan hastane binasının bugünkü maliyetinin 17-18 milyon olduğunu ifade eden ilçe sakinleri, kaderine terk edilen ve hastane ihtiyaçları bulunan ilçelerine hastanenin tadilatının yapılarak hizmete açılmasını istiyor.

İlçede, sağlık ocağından sağlık hizmeti alan ilçe sakinleri, Eskişehir Valiliği’ne yazdıkları dilekçe ile sorunlarının çözülmesini istiyor.

Vatandaşlar dilekçede şu ifadeleri kullandı:

*Hastaneler diğer kamu yatırımlarına göre statik açıdan daha güvenli yapılardır. Zira hastane projesi 50 yataklı hastane projesinin bir kat eksiği yapılarak 30 yataklı hastane olarak yapılmış bir yatırımdır.

*Şimdiye kadar tahsisi bulunan, kamu kurumlarına ve yerel yönetimlerin ilgisizliği nedeniyle yaklaşık 10 milyonluk donanımı yok olan bir yapının, kalan 6-7 milyon değerinin de yıkım kararı alınarak yok edilecek olması hepimizi derinden üzmektedir.

*Eski hastanenin tadilat yapılarak işler hale getirilmesi veya ihtiyaca uygun sağlık birimi yapılması uygun olacaktır.”

YIKIM, ŞİMDİLİK BELEDİYE TARAFINDAN DURDURULDU

İlçede 20 yıldan daha uzun bir süredir atıl vaziyetteki Eskişehir Seyitgazi Devlet Hastanesi için alınan yıkım kararı uygulanmaya başladı. Ancak, yıkımı yapan şirketin Seyitgazi ilçe belediyesinden yıkım ruhsatı almadığı ortaya çıktı. Bu durum üzerine Seyitgazi Belediyesi, yıkımı durdurdu.

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