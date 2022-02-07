Milyonluk tesis çürümeye terk edildi

AKP’li Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018 yılında 5 milyon lira maliyetle 7 ilçeye yaptırılan kesimhanelerden birisi olan Bünyan Kesimhanesi 4 yıldır atıl durumda. Çürümeye terk edilen tesisin önünde açıklama yapan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Erhan Özhan, “Bu yapının çalıştırılmaması, akla ve vicdana sığmamaktadır; çalıştırılmamasının mantıklı bir cevabı bulunamamaktadır” dedi.

Müslüm EVCİ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

AKP'li Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018 yılında Kayseri'nin İncesu, Yeşilhisar, Bünyan, Felahiye, Sarıoğlan, Tomarza ve Sarıoğlan ilçelerine toplam maliyeti 5 milyon lirayı bulan kesimhaneler yapıldı.

7 kesimhaneden birisi olan Bünyan Kesimhanesi'nin ise yapımının tamamlanmasının ardından 4 yıldır atıl vaziyette bırakıldığı ortaya çıktı.

“AKLA VE VİCDANA SIĞMIYOR”

Çürümeye terk edilen kesimhanenin önünde açıklamalarda bulunan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Erhan Özhan duruma tepki göstererek şunları söyledi:

“Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bünyan Kesimhanesi yaklaşık 4 yıl önce inşa edildi. Aradan geçen bu uzun süre zarfına rağmen kapısındaki kilit bir kez olsun açılmadı, bir kez olsun işletmeye alınmadı.

Atıl durumda bırakılan, çürümeye terk edilen milyonluk bir devlet yatırımından bahsediyoruz. Bünyan halkının sağlıklı ve hijyenik bir ortamda et temin ihtiyacının karşılanabilmesi için ortaya çıkarılan bu yapının çalıştırılmaması, akla ve vicdana sığmamaktadır; çalıştırılmamasının mantıklı bir cevabı bulunamamaktadır.”

“VATANDAŞLAR HAYVANLARINI ŞEHİR MERKEZİNDE KESTİRMEK ZORUNDA KALIYOR”

Tesisin çalıştırılmaması nedeniyle Bünya'ndaki çiftçilerin hayvanlarını Kayseri merkezde kestirmek zorunda kaldığını ifade eden Özhan,

“Bünyan'da kasap işletmeciliği yapan, hayvancılıkla iştigal eden hemşerilerimiz, memleketlerinde yer alan bu işletme çalıştırılmadığı için Kayseri merkeze hayvanlarını götürmekte, kesimlerini orada yaptırmak durumunda kalmakta, ağır nakliye maliyetleri altında maalesef ezilmektedirler.

Zaten cüzi karlarla çalışan ve ayakta durmakta zorlanan işletmelerin, memleketimizde yer alan böyle bir işletme varken, böyle bir mağduriyetle karşı karşıya bırakılması izah edilemez” dedi.

“DERHAL İŞLETMEYE ALIN”

AKP'li Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne tesisin işletmeye alınması çağrısında bulunan Erhan Özhan,

“İYİ PARTİ Bünyan İlçe Teşkilatı olarak, başta Kayseri Büyükşehir Belediyesine olmak üzere, Bünyan Belediyesine, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, siyasilere; burada, atıl vaziyette

bırakılmış bu işletmenin derhal çalışır vaziyete getirilmesi için çağrıda bulunuyoruz. Bünyan halkının, Bünyan'da kasap işletmeciliği yapan, hayvancılıkla iştigal eden hemşerilerimizin daha fazla mağdur bırakılmaması için bu devlet yatırımını lütfen, derhal işletmeye alın ve çalışır vaziyete getirin. Bu noktada, bu işin takipçisi olacağımızın sözünü hemşerilerimize veriyoruz” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir Kaderine terk edilen milyonluk tesise talip çıktı