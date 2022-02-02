Mobese önerisi reddedildi! ‘Bir gün hesap sorulacak’

Ekrem İmamoğlu’nun MOBESE görüntülerinin sızdırılması konusunda verilen Genel Görüşme önergesi AKP-MHP oylarıyla reddedildi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Hesap ortada kalmayacak, bir gün hesabı sorulacak’’ dedi.

Veli TOPRAK

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CHP'nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun MOBESE görüntülerinin sızdırılması konusunda TBMM'de Genel Görüşme açılmasına yönelik önergesi AKP-MHP oylarıyla reddedildi.

Önerge üzerinde konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ‘'Devletin mobese kameraları peşinizde. İzlemekle kalmıyor, medyaya servis ediliyor. MOBESE'ler Anayasa çiğnenmek için değil, mafya, uyuşturucu kaçakçılarını izlemek için. 2 bakan İstanbul'a gitti, MOBESE'yi izlemiş'' dedi.

KOKAİN ÇEKENLERE BAKIN

Aynı balıkçıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da 2008 yalında balık yediğini söyleyen Altay ‘'Yanında ne içmiş, bilemem. Beyefendi kafa çekenlere bakacağına, genel merkez önünde kokain çekenlere baksın. Önceki Adalet bakanı ‘biraz hukuk' diyor, adamı derdest ettiniz. Bu olay 1972'deki Watergate skandalı gibi. Bir gün bu hesap sorulacak. Hesap orta yerde kalmayacak. İmamoğlu 3 evladın babasıdır, özel hayatına giremezsiniz. Bu FETÖ taktiği'' diye konuştu.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu da ‘' MOBESE'nin hukuk dışı kullanılması ülkemiz adına bir talihsizliktir. ‘Biz yapalım, hukuk arkasından gelir' diyen bakanın sorumsuzluğunun da örneğidir'' dedi. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise ‘'Önergeyi okuyunca akılıma gazoz reklamı geldi. ‘İmaj hiçbir şeydir, susuzluk her şeydir' İBB Başkanı ne partisini ne genel başkanını takıyor. Sadece ABD, İngiliz Büyükelçisini takıyor'' diye konuştu.

“KUŞ UÇMUŞ”

AKP Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir de ‘'İçişleri Bakanlığını yargılayıp, infaz ettiniz. Kimse İmamoğlu'nun nerede yemek yediğine bakmadı. Kuş yuvadan uçmuş, başka ellere gitmiş. Şimdi İngiltere Büyükelçisi gelmiş, stratejik görüşmeler yapmış. Bu görüntülerin bakanlığa ait olduğuna ilişkin bulgu yok'' açıklaması yaptı.

CHP'li Altay da tekrar söz alarak ‘'Tayyip Erdoğan milletvekili değilken ABD'de epey kapı kapı gezdi. Üç aylar içinde şu duayı edeceğim: Allah'ım Erdoğan'ı 31 Mart'ta girdiği şoktan kurtar, ‘Biz İstanbul'a ihanet ettik' diyen Erdoğan'ı 3 aylar hürmetine affet” diye konuştu.

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