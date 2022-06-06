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MSB: 7 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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MSB: 7 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

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