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MSB: 8 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

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MSB: 8 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kahraman Komandolarımız, Suriye’nin kuzeyindeki teröristlere darbe vurmaya devam ediyor.  Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren Kahraman Mehmetçik, bölgede 8 PKK/YPG’li teröristi daha etkisiz hâle getirdi” denildi.

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