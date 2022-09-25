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MSB: Gara’da 2 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığınca Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

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MSB: Gara’da 2 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.” ifadelerine yer verildi.

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