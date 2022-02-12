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MSB: Irak’ın kuzeyinde 3 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyinde Haftan'in bölgesinde 2, Sincar'da 1 PKK'lı teröristin hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiği açıklandı.

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MSB: Irak’ın kuzeyinde 3 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak’ın kuzeyindeki Haftan’in bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ile Sincar’da tespit edilen 1 PKK’lı terörist icra edilen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız etkili şekilde devam edecek” denildi.

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