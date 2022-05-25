Muayene olabilmek için geceden sıraya giriyorlar

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ordu ve ilçesi Fatsa'daki vatandaşların devlet hastanelerinin kapısında muayene olabilmek için geceden sırada beklediğini söyledi. Vatandaşların gece 03.00'da sıraya girdiğini belirten Adıgüzel, "Hastane kapılarında insanlar bu haldeyken, Erdoğan hala daha SSK hastanelerinde kuyruklar vardı diyorsa utanmalıdır" dedi.

İsmail AKDUMAN

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CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, şikayetler üzerine Ordu ve Fatsa Devlet hastanelerine giderek vatandaşlarla görüştü.

Her iki hastanede de insanların muayene olmak için gece 03.00’de kuyruğa girdiğini öğrenen Adıgüzel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya tepki gösterdi. Adıgüzel Fatsa Devlet Hastanesi’nde kardiyoloji uzmanı olmadığı için hastaların başka hastanelere sevk edildiğini ileri sürdü.

“O KOLTUKLARDA OTURANLAR UTANMALIDIR”

Sabah 06.00’da Fatsa Devlet Hastanesi’ne giden Adıgüzel, insanların muayene olabilmek için sırada beklediğini söyleyerek,

“Şu anda Türkiye’nin dört bir tarafında yüzlerce hastanenin kapısı bu şekilde. İşte Erdoğan’ın yönettiği Türkiye’nin 2022’de sağlıkta Türkiye’yi getirdiği nokta. Burası sadece bu günün değil her gün bu şekilde. Sağlık sorunu olan İnsanlar 03.00 – 04.00’den itibaren bu kapalı kapılar önünde beklemeye başlıyorlar.

Hastane kapıları bu haldeyken bu Sağlık Bakanı koltuğunda oturuyorsa utanmalıdır. Hastane kapılarında insanlar bu haldeyken Erdoğan hala daha SSK hastanelerinde kuyruklar vardı diyorsa utanmalıdır.” diye konuştu.

“ESKİDEN İLAÇ KUYRUKLARI VARDI ŞİMDİ İLAÇ YOK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sık sık eskiden SSK hastaneleri ve eczanelerin önünde oluşan ilaç kuyruklarını anlattığını hatırlatan Mustafa Adıgüzel,

“Eczanelerde, 8-10 kişi geçmeyen kuyruklar vardı. SSK tarafından üretilen İlaçlardan almak için sırasını bekleyen insanlar idi. Bugün ilaç almak için kuyruk yok. Çünkü zaten ilaç yok. Birçok ilaca fiyat politikası nedeniyle erişilemiyor.

İlaç bulabilse kuyruk olmaya da razı insanlar. Bir Hekim olarak söylüyorum, eskiden birçok önemli ilaçta örneğin antibiyotikte en az 8-10 çeşit olurdu ve bunların en orijinallerini yazmaya çaba gösterirdik. Şimdi bir çok önemli ilaçta en fazla 1 veya 2 çeşit fason üretim ilacı içmek zorunda kalıyor insanlar” dedi.

“2 YILDIR ÖLÜM İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANMIYOR”

Türkiye’de son 2 yıldır ölüm istatistiklerinin açıklanmadığını kaydeden CHP Milletvekili Mustafa Adıgüzel,

“İnsanlar evlerinde ölüyor, telefon başında randevu beklerken ölüyor. İnsanlar, evlerinde muayene, ameliyat sırası bekliyor ve bu şekilde hastanenin kapısında muayene olabilmek için bekliyor.

Erdoğan’a ve Sağlık Bakanlığı’na sesleniyorum, yüreğiniz yetiyorsa son 2 yıldır ölüm istatistiklerini açıklayın. Bu ülkede son 2 yıldır covid veya covid dışında kaç insanımızı hangi hastalıklardan kaybettik? Önceki yıllara göre artış ne kadardır? Kaç insanımızı tedavi edilebilecekken, iyileşme şansı olan kaç hastamızı hastane kapılarında veya evlerinde kaybettik?

Sayın Erdoğan, bir daha herhangi bir konuşmanda eskiden SSK hastanelerinde kuyruk var der isen sana bugünleri hatırlatacağız. Hastane kapılarındaki bu insanları resimlerini göstereceğiz. Sen önce bu rezaleti temizleceksin ondan sonra konuşacaksın” ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ

Hastane kapısında bekleyen hastalar ise Adıgüzel’e dertlerini anlatarak, “Saat 3-4 gibi geliyoruz. Sabah namazını kılınca yola çıkıyoruz. Randevu alamıyoruz. Buraya gelince de dışarıda sırada bekliyoruz. Bazen muayene bile olamıyoruz. Kapılar kapalı. Burası her gün böyle” dedi.

Ordu Devlet Hastanesi’nde de sırada bekleyen onlarca hastayı gören Adıgüzel, görevli personelle görüşerek kapıların açılmasını sağladı.