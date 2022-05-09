Muğla Büyükşehir Belediyesi, termik santralin maden ocağı ruhsatına iptal davası açtı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde faaliyet gösteren Termik Santral bünyesindeki maden alanlarına, ÇED raporu süreci işletilmeden, yeraltı ocağı için ruhsat verildiği ortaya çıktı. Muğla Büyükşehir Belediyesi bu ruhsatın iptali için dava açtı.

Yaşar ANTER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatağan'da faaliyet gösteren Termik Santrale verilen yeraltı ocağı açılmasına yönelik ruhsata, iptal davası açtı. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada yeraltı ocağının açılması ile 300 bin vatandaşın kullandığı yeraltı su kaynaklarının kirleneceği belirtildi.

ŞİRKETE ÇED RAPORU OLMADAN RUHSAT VERİLMİŞ

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yatağan Termik Enerji AŞ'nin Maden sahasında yapacağı yeraltı ocağı faaliyeti ile ilgili, şirketi ÇED raporundan muaf tuttuğu belirtildi.

ÇED süreci işletilmeden yeraltı ocağı için verilen ruhsata karşı Muğla Büyükşehir Belediyesi iptal dava açtı. Büyükşehir Belediyesi yeraltı ocağı faaliyeti sonucunda meydana gelecek olan ve geri dönüşü mümkün olmayacak zararların önüne geçilmesi amacıyla, iş yeri açma ve çalışma ruhsatının iptali istemiyle gerekli hukuki süreç başlattı.

“300 BİN KİŞİNİN İÇME SUYU KİRLİLİK TEHDİTİ İLE KARŞI KARŞIYA”

Yatağan'da yapılması planlanan yeraltı ocağı ile ilgili Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan incelemelerde bu bölgenin yeraltı suyunun kirlenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğu belirlendi. Özellikle maden çalışmalarının Yatağan ilçe merkezi ile beraber 40 mahallenin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan, Bahçeyaka, Bozarmut, Turgut-Dipsiz Yeraltı Suyu Havzalarında kirliliğe neden olacağı belirlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada; “Bu havzalarda yapılacak çalışmadan dolayı havza içerisindeki yeraltı suyu aktiflerinde meydana gelecek olan azalmalardan dolayı önümüzdeki yıllarda yaklaşık 300 bin kişinin olumsuz olarak etkileneceği ve telafisi mümkün olmayacak su temin sorunlarıyla karşı karşıya kalınabileceği tespit edilmiştir. Bu nedenle yeraltı ocağı faaliyeti sonucunda meydana gelecek olan geri dönüşü mümkün olmayacak zararların önüne geçilmesi amacıyla hukuki mücadele başlatılmıştır. Ayrıca bu hafta içinde Yatağan Yeşil Yaşam Derneğinin açtığı davaya da müdahil olacağız” denildi.

Yatağan Yeşil Yaşam Derneği üyeleri ile ilçeye bağlı Turgut köylüleri maden ocağı bölgesinde defalarca eylem yapmış, ÇED raporu alınmadan maden ocağına ruhsat verilmesini protesto etmişlerdi.

İlginizi Çekebilir Madene karşı bir ilçe ayaklandı