Muğla’da 180 aile 3 yıldır TOKİ’den ev bekliyor

Muğla’nın Fethiye ilçesinde 2+1 ve 3+1 ev yapmak için 180 aileden biner TL toplayan TOKİ, aradan 3 yıl geçmesine rağmen temel atmak bir yana, evlerin yapılacağı arazileri bile belirlemedi. Vatandaşlar ne yapacağını şaşırmış durumda.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde 3,5 yıldan bu yana TOKİ skandalı yaşanıyor. Karaçulha Mahallesi'nde 2+1 ve 3+1 olarak 180 aileye konut yapmak için yola çıkılarak aile başına biner TL peşinat toplandı.

Aradan 3 yıl geçmesine rağmen temel atmak bir yana, evlerin yapılacağı araziler bile hala belli değil. Vatandaşların soruları yanıtsız bırakılırken içlerinde gazi ve şehit aileleri ile birlikte engelli vatandaşlar büyük sıkıntı yaşıyor.

11 Temmuz 2019 tarihinde Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu'nda Noter huzurunda çekilen kuralar sonrasında 270 müracaat arasından 180 talihli aile belirlenmiş, kurayı kaybedenlerin yatırdığı biner TL'lik katılım paraları da kısa süre içinde geri iade edilmişti. Aradan geçen 3 yıla rağmen yapılacak evlerin yerleri bile belirlenemedi.

BÜYÜK UMUTLARLA KAYIT OLDULAR

TOKİ idaresi Fethiye Karaçulha Mahallesi'nde yapacağı 2+1, 85 metrekarelik dairelerin 170 bin TL, 120 metrekare alana sahip 3+1’lerin fiyatlarının 240 bin TL olacağını duyurdu. Ödeme şekillerini de 16 bin TL peşinat,bin 275 TL taksit; 33 bin TL peşinat 756 TL taksit; 23 bin TL peşinat bin 800 TL taksit; 47 bin TL peşinat bin 67 TL taksit gibi farklı ödeme seçeneklerini açıkladı.

Evlerde şehit ve gazi aileleri ile engelli vatandaşlar için de özel kontenjanlar ayrıldığı duyuruldu. Halk Bankası’nın Muğla ilindeki yetkili şubelerine katılmak isteyen vatandaşlar biner TL yatırdı.

11 Temmuz 2019 tarihinde Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu'nda Noter huzurunda çekilen kuralar sonrasında 270 müracaat arasından 180 talihli aile belirlenirken kurayı kazanamayanların biner lirası bir hafta içinde iade edildi.

EŞİMİN SEVİNÇ FOTOĞRAFINI TOKİ YAYINLADI

Kura çekiminde kendilerine ev çıktığı anda eşinin vatandaşlar arasında havalara zıplayarak ortaya koyduğu sevincin fotoğrafını bile TOKİ ile birlikte günün gazetelerinin sayfalarında yayınladığını belirten Lütfiye ve Remzi Tüfekçi çifti SÖZCÜ'ye konuştu.

Lütfiye Tüfekçi, “38 senedir kiradayız, doğma büyüme Fethiyeliyim. TOKİ geldi dediler. Biz de yazıldık çıktı. Neredeyse 4 seneye yakındır hala bekliyoruz. Yazık değil mi bunca insanı bekletiyorlar. Sevincimiz kursağımızda kaldı, ortada ev yok. Onca insan para yatırdı ama bakalım kimler o parayı bulmak için neler çekti. Şimdi Fethiye de kiralık ev fiyatları uçtu. Bu işler nasıl olacak artık bilmiyorum. Sürekli TOKİ'ye yazıp duruyoruz ama tek cevap bile vermiyorlar artık” dedi.

ENGELLİ KONTENJANINDAN KATILDI HÂLÂ KİRADA

Fethiyeli Raife Çifçi kuralara engelli kontenjanından katılarak ev sahibi olacağı için büyük sevinç yaşadığını belirterek şunları söyledi:

“Peşinat olan bin lirayı denkleştirebilmek için neler çektiğimizi ben bilirim. Tek derdimiz başımızı sokacak bir yerimiz olmasıydı. Engelli olduğum için 49 kişilik kontenjan içinden 2+1'e katıldım ve çıkmıştı. O anda dünyalar benim olmuştu ama ne yazık ki ev hala benim olamadı. Evimizin nereye yapılacağını bile bilmiyoruz. Yer bile gösteremiyorlar. Verdiğimiz peşinatları da geri ödemiyorlar. Hala kirada yaşıyoruz ve ne yapacağımızı şaşırdık” diye dert yandı.

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