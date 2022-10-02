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Muğla’da 4.8’lik deprem

AFAD verilerine göre Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde saat 13.58'de 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 14:16 - 02 Ekim 2022 Güncellenme:
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Muğla’da 4.8’lik deprem

AFAD'ın paylaştığı bilgiye göre Muğla ili Köyceğiz ilçesinde saat 13.58'de 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,5 olarak duyurdu.

AFAD'dan yapılan açıklamada, “Geçmiş olsun Muğla. Köyceğiz ilçesinde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz.” denildi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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