Muğla’da hava kirliliğine karşı harekete geçildi

Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yayınladığı bir yazıyla kentteki araç sayısının çok fazla olması nedeniyle trafikten kaynaklanan hava kirliliğini önlemek amacıyla harekete geçti. Yollarda radar türü araçlarla plakalar üzerinden egzoz emisyon ölçümlerinin yapılıp yapılmadığı belirlenerek 2 bin 815 TL idari yaptırım uygulanacak.

Mustafa SARIİPEK

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Artık yollarda hız kontrolü için uygulanan radar sisteminden ayrı olarak şimdi de egzoz emisyon ölçümlerini belirleyerek yasal işlem yapacak yeni sistem yollarda olacak. Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yayınladığı bir yazıyla Muğla'da araç sayısının çok fazla olması nedeniyle trafikten kaynaklanan hava kirliliğini önlemek amacıyla harekete geçtiğini duyurdu. Yollarda konuşlanacak radar türü araçlarla plakalar üzerinden egzoz emisyon ölçümlerinin yapılıp yapılmadığı belirlenerek 2 bin 815 TL idari yaptırım uygulanacak.

EGZOZ ELEKTRONİK DENETLEME SİSTEMİ

Trafikten kaynaklanan hava kirliliğini önlemede büyük önemi olan egzoz gazı emisyon ölçümünü yaptırmayanlar dikkat. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen yıl itibarıyla trafiğe kayıtlı araçların nüfusa oranına bakıldığında, Burdur ve Muğla'da her iki kişiye bir aracın düşmesi dikkati çekti. Motorlu taşıtların neden olduğu kirlilik, toplam hava kirliliğinin yüzde 13'ünü oluşturması nedeniyle trafiğe çıkan araç sayısı arttıkça bu oranın da arttığı belirtildi.

Egzoz gazlarının neden olduğu hava kirliliğinin zararlı etkilerinden çevreyi korumak amacıyla Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde ülkemizde tescilli tüm araç bilgilerinin kullanıldığı Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi ile entegre çalışacak olan Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) Projesi kapsamında Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından deneme ve test faaliyetlerine 4 Nisan tarihi itibariyle başlanacağı bildirildi.

HIZ RADARI GİBİ TESPİT YAPILACAK

Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi ile egzoz muayenesi yaptırılmayan araçlar trafikte, otomatik olarak akışı da aksatmadan tespit edileceği de verilen bilgiler arasında. Açıklamaya göre yol kenarında ve seyir halindeyken cihazla yoldan geçen araçların plakaları okunacak, internet üzerinden egzoz sistemine bağlanarak ölçüm yaptırıp yaptırmadığı anında sorgulanacak ve birkaç saniyede araç görüntüsüyle beraber rapor oluşturulacak. Tespit edilen araç sahiplerine Çevre Kanunu'nun 20. Maddesi (a-1) bendi kapsamında 2022 yılı için 2 bin 815 TL idari yaptırım uygulanacak.